Twee buitenlanders extra voor SK Deinze: “Ik denk dat De Camargo en Liridon het verschil kunnen maken”

voetbal challenger pro leagueSK Deinze is transfergewijs bezig aan een slotoffensief. Deze week arriveerden twee nieuwkomers in de Leiestad. William De Camargo is een Braziliaanse flankaanvaller die van het Spaanse Léganes wordt gehuurd, Balaj Liridon een Zwitsers Kosovaarse offensieve flankspeler.

“Uiteraard ben ik heel blij met deze twee versterkingen”, reageerde trainer Taka op de wekelijkse persbabbel. “Ik denk dat ze het verschil kunnen maken. Of hun documenten nog in orde komen voor de match van zaterdagavond bij Lierse Kempenzonen is niet duidelijk.”

Ook over de fitheid van Mamadou Koné blijft Taka vaag. Dylan De Belder, in de partij tegen Virton vroeg uitgevallen, raakt wellicht fit. Rousseau De Poorter liep enkele seconden na zijn invalbeurt tegen de Luxemburgers een breuk aan de ellepijp op. Vermoedelijk zal hij een viertal weken buiten strijd zijn. Of de Japanse hoofdtrainer van Deinze op het Lisp kiest voor Nacho Miras of Adrián Ortolá als doelman wil hij niet zeggen. “Nacho heeft hele goeie defensieve kwaliteiten, Adrián is offensief heel goed”, verduidelijkte Taka. “Op dit ogenblik weet geen van beide doelmannen wie speelt. Vind ik geen enkel probleem. Iedereen moet op de wedstrijddag klaar zijn om te spelen. Ook de zestiende, zeventiende en achttiende man in de wedstrijdselectie.”

Vijftien buitenlanders

De oranjehemden pakken deze week uit met twee extra nieuwe gezichten. Nieuwkomers dertien en veertien! Bovendien de veertiende en vijftiende buitenlander in het steeds internationalere SK Deinze. Al vermoeden we dat er de komende dagen ook nog wel enkele uitgaande transfers zullen zijn. Met William De Camargo ging sportief directeur Adrián Espárraga de huurmarkt op. De 23-jarige Braziliaan begon als achttienjarige bij Leganés aan een Spaans avontuur en wordt door de club uit La Liga 2 één jaar aan Deinze verhuurd. Volgens Espárraga is de Braziliaan, die ook al een jaartje in Oekraïene speelde, sterk met de bal aan de voet. Waardoor hij medemaats regelmatig in scoringspositie brengt.

Balaj Liridon (23) is een ander verhaal. Hij komt transfervrij over van het Zwitserse FC Aarau waar hij drie seizoenen speelde. In mei 2021 werd hij voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Kosovo. Ook al zag hij in Zwitserland het levenslicht, zijn jeugdopleiding kreeg hij in Kosovo. Hij tekende voor twee jaar met optie op een derde.

