Twee assists voor Kay De Caigny in broodnodige 1-2-zege bij Olsa Brakel: “Doet deugd om nog eens beslissend te zijn”

Blauw-Wit Temse kampioen in vierde provincia­le E met vijftien punten voorsprong: "Niet gedacht dat het zo'n vaart zou lopen"

Wat al maanden in de lucht hing, is uiteindelijk gebeurd: amper twee jaar na zijn oprichting is Blauw-Wit Temse kampioen in vierde provinciale E. Met vijftien punten voorsprong op de rest - niemand kwam in de buurt. “Een boerenjaar”, klink het bijgevolg in koor.