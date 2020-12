Twan Wiltenburg (Lindemans Aalst) na nieuwe nederlaag tegen Menen: “Dit is heel zuur”

Tot 16-16 verliep de eerste set gelijkopgaand. Met de ingevallen Matthieu Vanneste aan de opslag sloeg de thuisploeg een eerste kloof die door Aalst meteen gedicht werd. De Lindemans-boys kregen twee setballen, maar konden die niet benutten. De thuisploeg deed dat wel en deelde de bezoekers een tik uit die ze niet meer te boven kwamen. “Ik weet ook niet precies wat er op het einde van de openingsset verkeerd ging”, aldus middenman Twan Wiltenburg. “Het lukte ons niet om de bal tegen de grond te krijgen. Menen had in het achterveld alles goed op orde en heeft gedurende de ganse wedstrijd heel sterk verdedigd. Bij sommige rally’s hadden wij vier of vijf pogingen nodig om het af te maken. Doordat we nipt naast die eerste set grepen, nam ons vertrouwen af. Dat van de thuisploeg nam zienderogen toe. Je zag dan hetzelfde scenario als tegen Achel. We kregen het lastig en hadden het moeilijk om goede acties te maken. In de derde set probeer je dan als team opnieuw vertrouwen te pakken, maar uiteindelijk pakte Menen de winst. Deze nederlaag is heel zuur en komt hard aan. We hoopten om ons te herpakken na onze Europese wedstrijden en de nederlaag tegen Achel. Het is dan heel zuur om dan met 3-0 de boot in te gaan.”

De 23-jarige Nederlander zoekt naar redenen voor de mindere vorm. “We hadden natuurlijk een vrij zwaar programma en dat merk je aan het team. We hadden ook wat last van blessures. Een aantal jongens zijn nog op de terugweg. Iedereen kan volleyballen, maar als het wat minder loopt, moeten we meer als team voor de dag komen. Het klopt dat het handig zou zijn als we wat meer ervaren spelers zouden hebben die op moeilijke momenten kunnen terugvallen op hun niveau en voor rust kunnen zorgen. Dergelijke spelers maken geen domme fouten. Als het bij onze jonge ploeg minder draait, gaan we vaak forceren waardoor we in de fout gaan”.

Met wrang gevoel de winterstop in

“Ik was uiteraard liever met een zege de winterstop ingegaan. De rustperiode geeft ons wel de kans om de hoofdjes leeg te maken en iedereen krijgt de kans om helemaal fit te geraken. Na Nieuwjaar moeten we zorgen dat we er opnieuw staan als team. Of ik na deze nederlaag begin te vrezen voor een plaatsje in de play-offs? Toch niet. We spelen nog tegen rechtstreekse concurrenten als Gent en Leuven en hebben alles dus nog in eigen handen. We bekijken alles wedstrijd per wedstrijd. Als we ons niveau halen, horen we zeker thuis in de top-vier.”