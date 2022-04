Twaalf pistiers aan de slag in Nations Cup Glasgow: “Content met vaak top vijf en top acht in omnium”

“Naar Milton gaan we met Nicky Degrendele, Katrijn De Clercq, Marith Vanhove, Jules Hesters en Tuur Dens”, verduidelijkte Kenny De Ketele. “Bij de mannen staan we in alle rankings hoog, maar in veel klassementen sta ik nog altijd. Die punten gaan wegvallen. We moeten erover waken dat we onze WK-deelname veiligstellen. Ook bij de vrouwen staan we nog altijd goed, maar we moeten de punten regelmatig verversen. Laat ons hopen dat we in Glasgow vaak top vijf halen. En in het omnium top acht. Als dat lukt zitten we altijd goed.”