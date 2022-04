TVJO Raf Martens (HO Heide Hasselt): “Deze titel is de kroon op het werk van de laatste vijf jaar”

Provinciaal voetbalOp Paasmaandag kon HO Heide Hasselt op het veld van Sporting Aalst kampioen spelen in derde provinciale C. Voor het seizoen liepen de meningen uit elkaar, maar als we trainers van de reeks moesten geloven waren Velm en HO Heide Hasselt de grootste titelkandidaten. Lange tijd lag Velm in koppositie, maar HO Heide Hasselt schakelde een versnelling hoger en nam de leidersplaats over.

Toen concurrent Zwaluw Vechmaal op Paaszondag niet verder kwam dan een brilscore bij SK Meldert werd in Hasselt de champagne reeds in de koelkast geplaatst. In Aalst bij St.Truiden liet de leider geen steek vallen. Vier doelpunten binnen het uur en het feestje kon reeds starten. HO Heide Hasselt won met 1-4 en op twee speeldagen van het einde is de titel binnen.

Een groot aandeel in het succes van HO Heide is de jeugdwerking. TVJO Raf Martens glunderde mee bij de titelviering.

“Deze titel is de kroon op het werk van de laatste vijf jaar”, opende de sportieve baas van de jeugdwerking Raf Martens. “De meerderheid van onze kern zijn eigen jeugdspelers. Deze titel is voor die jongens de eerste uit hun carrière. HO Heide staat garant voor dominant voetbal en vooral dat de jongens die hier komen voetballen niet snel zullen vertrekken. Voor dit seizoen konden we onze kern grotendeels behouden en dat is de kracht van dit team.”

Architect Johan Vannitsen

“Een vijftal jaar geleden gaven we onze trainer Johan Vannitsen carte blanche om te werken aan een team dat kon aanspraak maken op de titel. Dit is zijn zesde seizoen en iedereen binnen de club is vol lof over zijn manier van werken. We geven weinig weg en kunnen steeds terugvallen op een stevige organisatie. Lange tijd leek Velm zijn favorietenrol te kunnen waarmaken, maar ze lieten enkele steken vallen. Wij bleven rustig leven van wedstrijd tot wedstrijd en er werd geen druk op de schouders van onze jongens gelegd.”

“We konden onze topschutter van vorig seizoen Sébastien Daminet, ondanks ruime belangstelling van meerdere clubs, in Hasselt houden. Ook dit seizoen wist hij vlot de weg naar het doel te vinden. Niet alleen Daminet scoort vlot. We hebben in totaal vier spelers die meer dan tien doelpunten wisten te scoren. De andere goalgetters zijn Philippe Valvekens, Ilias Choua en Vincent Jannis.”

Kern behouden

“De ambitie voor volgend seizoen? Er komen enkele gerichte versterkingen, maar het voornaamste is dat we opnieuw deze groep kunnen behouden. We blijven verder inzetten op onze jeugd. We zijn wel met veel clubs in Hasselt, maar met 210 jeugdspelers doen we het zeker niet slecht. Hier is iedereen welkom en we zijn een familieclub waar de jongeren uitstekend worden opgevangen. Om terug te komen op je vraag. Vlot meedraaien in de linkerkolom en een rustig seizoen draaien is onze ambitie”, besluit Raf Martens.

