Tuur Thomas en SC Hoegaarden-Outgaarden kunnen flinke stap richting behoud zetten tegen Tervuren-Duisburg: “Graag zo snel mogelijk zekerheid”

“Een héél belangrijke wedstrijd”, beseft ook Tuur Thomas (18). “Als we winnen, zetten we Tervuren-Duisburg op elf punten. Bij verlies komen zij terug tot op vijf punten. Dat is een wereld van verschil. Als we telkens achterom moeten blijven kijken, zorgt dat alleen maar voor extra druk. Dat willen we vermijden. Op het einde van het seizoen hebben we bovendien nog een paar moeilijke tegenstanders, dus we kunnen maar beter zo snel mogelijk zekerheid hebben.”

Jammer van die nul op zes onlangs, anders stond SC H-O er op dit moment al iets beter voor. “Borght was de betere ploeg, dus die nederlaag was terecht”, geeft Thomas toe. “Maar de week nadien gingen we op eigen veld met 1-2 de boot in tegen Boka United. Dat smaakte wel heel erg zuur, moet ik zeggen. Gelukkig hebben we ons dan meteen weer herpakt. We zijn een ander systeem gaan spelen en dat is goed uitgedraaid. In Bertem-Leefdaal werd nog eens de nul gehouden en wisten we zelf drie keer te scoren. En Melsbroek is een heel goeie ploeg, dus dat 2-2-gelijkspel daar was zeker geen slecht resultaat. Dat moet ons het nodige vertrouwen geven voor de match van zondag. We hebben het in groep al besproken. We weten wat er op het spel staat en we gaan vol voor de drie punten.”