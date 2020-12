Tuur Dierckx (KVC Westerlo) voor de komst van Lommel SK: “We hebben ons in alle rust kunnen voorbereiden”

Na een erg drukke maand november, waarin het team van coach Bob Peeters drie inhaalmatchen moest afwerken, is de rust stilaan teruggekeerd in het Kuipje. Benieuwd of de zuinige 0-1-zege van vorig weekend tegen Lierse Kempenzonen nu zondag eindelijk nog eens een vervolg krijgt.

“Het was inderdaad nog eens een normale week”, klinkt het bij flankspeler Tuur Dierckx. “We hebben de partij tegen Lommel dus in alle rust kunnen voorbereiden. Dat was al een tijdje geleden. Als we de huidige situatie bekijken, is het gevoel een beetje dubbel. We hadden in deze fase van de competitie graag een aantal punten meer gehad, maar gezien de coronaperikelen, de drukke kalender en alles wat er nog bij kwam kijken, mogen we met de recente elf op vijftien eigenlijk niet klagen. Alles hangt nog dicht bij elkaar, dus er is geen man overboord.”

Geen vrij spel

Met twee thuismatchen tegen Lommel en Club Brugge NXT én de clash tegen leider Union zou Westerlo voor Nieuwjaar in principe nog goede zaken kunnen doen. “Zó ver kijken we nog niet vooruit”, houdt Dierckx de boot wat af. “Uiteraard willen we 2020 nog zo goed mogelijk zien af te sluiten, maar laat ons eerst maar beginnen met de match tegen Lommel. Dat is ook weer een team waarvan de sterke en zwakke punten gekend zijn, maar Westerlo krijgt ook nooit zomaar vrij spel van de tegenstanders. Wij zijn bovendien nog altijd wat op zoek naar onze beste vorm. Het is dus altijd afwachten tot het moment zelf om te zien hoe een wedstrijd gaat verlopen.”

Statistieken

Een blik op de cijfers maakt meteen duidelijk dat Westerlo dit seizoen heel weinig tegendoelpunten slikt, maar zelf ook wel moeilijk tot scoren komt. “De statistieken liegen niet”, beseft Dierckx. “Al zijn we daar eerlijk gezegd niet zo fel mee bezig. Natuurlijk wil iedereen winnen en als het kan liefst ook nog met mooi en dominant voetbal. Door allerlei omstandigheden is dat echter niet altijd mogelijk. Daar moeten we dus doorheen kijken. Er zijn nog altijd veel dingen die beter kunnen en moeten, dat weten we allemaal. En dat komt volgens mij na Nieuwjaar ook zeker wel in orde. Maar op dit moment zijn de drie punten nu even het belangrijkste.”