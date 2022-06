Tuur Dierckx (KVC Westerlo) maakt zijn wederoptreden na kruisbandblessure: “Ik heb nog een unfinished business af te werken in 1A”

“City Pirates was nog niet aan de voorbereiding begonnen, dus het was niet ideaal voor hen om nu al meteen een wedstrijd te spelen”, relativeert Tuur Dierckx. “Voor ons was dit gewoon een extra training, maar het was natuurlijk wel leuk om opnieuw het balletje te voelen en het nodige ritme op te doen. Zeker voor mij persoonlijk, want het was pas mijn eerste wedstrijd na acht maanden revalidatie.”

Motivatie is groot

De flankaanvaller mocht al na een half uur gaan rusten, maar liet met twee doelpunten en evenveel assists alvast een gretige indruk na. “Ik kom van heel ver”, klinkt het. “Het was al de tweede keer in mijn carrière dat ik een kruisband scheurde. Zij die het ooit zelf meegemaakt hebben, weten hoe moeilijk het is om nadien terug te keren. Ik ben heel blij dat er nu weer licht aan het einde van de tunnel is en dat ik opnieuw kan voetballen. De motivatie is groot. Dat eerste half uur op het veld heeft enorm veel deugd gedaan, maar ik besef dat ik goed naar mijn lichaam moet luisteren en dat ik rustig aan moet blijven opbouwen. De oefenmatchen volgen zich vanaf nu snel op en er zitten toch wel een paar stevige tegenstanders tussen. Dat is goed om te zien waar onze positieve en negatieve punten liggen, want de competitiestart staat er al snel aan te komen.”

Tuur Dierckx (27) debuteerde in 2013 bij Club Brugge en speelde later nog met KV Kortrijk en Waasland-Beveren op het hoogste niveau. Tussendoor werd wel even een stap teruggezet naar tweede klasse, om daar met FC Antwerp de promotie af te dwingen. Hetzelfde verhaal doet zich nu dus voor bij KVC Westerlo.

“De stap naar Westerlo was inderdaad ook een bewuste keuze”, aldus Dierckx. “De club toonde de ambitie om te promoveren en na twee jaar is het nu effectief ook gelukt. Dat is leuk om mee te maken. Ik ben intussen 27 jaar. Dat zijn de beste jaren voor een voetballer, wordt wel eens gezegd. Welnu, ik ben enorm gebrand om te tonen dat ik nog altijd op het hoogste niveau thuishoor. Ik heb nog een ‘unfinished business’ af te werken in 1A.”

KVC Westerlo: Van Langendonck (30’ Gillekens)(60’ Bolat), Lloci (45’ Seydoux), Seigers (45’ N’Diaye), Neustädter (45’ Perdichizzi), Camara (45’ De Cuyper), Paulet (45’ Güctekin), Keita (45’ Mossi)(86’ Saka Gafar), Dierckx (30’ Van Eenoo)(80’ Chikhi), Van den Keybus (45’ Bernat), Daci (45’ Vaesen), Vetokele (45’ Gouré).

Doelpunten: Keita, Van den Keybus, Dierckx(2x), Daci, Vetokele(2x), Van Eenoo, Güctekin, Bernat, De Cuyper.