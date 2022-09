Tuur Dierckx en KVC Westerlo niet opgewassen tegen leider Antwerp (3-0): “Geen schande, maar zelf iets te weinig gebracht”

voetbal jupiler pro leagueKVC Westerlo trok zondagmiddag met goeie moed richting Bosuil, waar het in de beginfase ook best wel aardig meevoetbalde. The Great Old was echter niet onder de indruk. Na het strafschopdoelpunt van Vincent Janssen werkte de leider de partij vakkundig af (3-0). De Kemphanen bleven met lege handen achter en dreigen na de recente nul op negen stilaan weg te zakken.

Het was charmant om te zien hoe Westerlo flink zijn best deed, maar om een ervaren geheel als Antwerp uit verband te spelen, moeten er duidelijk nog iets meer boterhammen gegeten worden in het Kuipje. “We wisten op voorhand dat het heel moeilijk ging worden”, wist Tuur Dierckx achteraf. “We zijn inderdaad op een heel sterke tegenstander gebotst. Het is zeker geen schande om op Antwerp te gaan verliezen, maar ik had toch ook wel het gevoel dat wij zelf net iets te weinig gebracht hebben. We hebben een paar momenten gehad in de wedstrijd, maar we hebben ze niet gegrepen. In en rond de zestien meter loopt het dit seizoen nog niet echt vlot, dat klopt. Terwijl Antwerp heel volwassen voetbalde en bovendien ook nog eens heel efficiënt was in de afwerking.”

Antwerp had wel een strafschop nodig om iets na het halfuur op voorsprong te komen, maar een sterke Ekkelenkamp mocht daarbij wel simpelweg drie verdedigers in de wind zetten. “Die penalty heeft de match opengebroken”, beseft Dierckx ook. “Ik vond hem vrij licht gefloten, want De Cuyper liep gewoon in de weg en kon zich dus moeilijk wegcijferen. Maar goed, dat hoort bij het voetbal. Tijdens de rust hebben we het een en ander bijgestuurd en we missen meteen een grote kans op de gelijkmaker. Uit de counter die volgde, werd het 2-0. Dat was een tik die we nooit echt te boven gekomen zijn.”

Sluwer worden

Nieuwkomer Westerlo dreigt na de recente nul op negen wat weg te zakken in de buik van het klassement. Volgende zondag komt Anderlecht op bezoek. “We zijn eerlijk gezegd niet bezig met de rangschikking”, besluit Dierckx. “Daarvoor zijn er nog veel te veel matchen te spelen. Het is wel een feit dat we op bepaalde momenten nog iets volwassener, of iets sluwer zullen moeten zijn. Een beetje geluk hoort erbij en op het einde van de rit is de verhouding meestal in evenwicht. Maar dat geluk moet je zelf ook zien af te dwingen. Daar moet dus nog aan gewerkt worden, maar ik maak me geen zorgen. We maken dit allemaal samen als ploeg nog wel goed.”

