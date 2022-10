Tuur Dierckx en KVC Westerlo maken de borst nat voor de confrontatie met Club Brugge: “Alles zal tot in de puntjes moeten kloppen”

“Club Brugge is uiteraard dé ploeg in vorm”, beseft ook Tuur Dierckx. “Samen met Antwerp steken ze er op dit moment toch wel bovenuit. Het is een enorm sterk geheel, met zowel veel individueel talent als sterke spelers. Dat hebben we dinsdag tegen Atletico nog eens gezien. Maar een duel in de Champions League geeft nog altijd een andere mindset dan een competitiematch. Wij kunnen zonder druk spelen. Voor ons is dit vooral een moment om naar uit te kijken. Het stadion gaat vol zitten, er gaat veel meer aandacht zijn dan anders. We gaan ervan genieten en wie weet kunnen we Westerlo nog eens op de kaart zetten. We gaan gewoon weer van ons eigen spel uitgaan en we zullen wel zien wat het oplevert. Wat het resultaat ook wordt, we willen het veld achteraf met opgeheven hoofd kunnen verlaten.”

Tactisch gezien heeft coach Jonas De Roeck toch wel wat mogelijkheden. “Dat is de sterkte van onze ploeg”, stelt Dierckx vast. “We hebben een heel brede kern en er wordt op iedereen gerekend om er te staan als het nodig is. Dat is een luxeprobleem voor de trainer, die afhankelijk van de situatie de juiste spelers op de juiste plaats moet zien te zetten. Wie er zaterdag ook op het veld staat- van basisspelers tot invallers- we zullen allemaal top moeten zijn. Als we iets moois willen neerzetten, zal alles tot in de puntjes moeten kloppen.”

Beetje thuiskomen

Met Maxim De Cuyper en Thomas Van den Keybus heeft Westerlo zoals bekend twee huurlingen van Club Brugge in de rangen. De Cuyper is zich volop in de kijker aan het spelen, terwijl het voor Van den Keybus op dit moment plots weer even knokken om zijn plaats te heroveren. Tuur Dierckx (27) startte de voorbije twee competitiematchen zelf ook nog op de bank, maar hij is hoe dan ook gemotiveerd om zich nog eens te tonen tegen zijn ex-club. “Maxim en Thomas spelen tegen hun huidige werkgever”, klinkt het. “Zij zullen op termijn zeker wel terugkeren naar Club Brugge, dus dat maakt het voor hen toch wel nog nét iets specialer. Al blijft het voor mij toch ook nog altijd een beetje thuiskomen. Ik ben als het ware groot geworden in Brugge en ik heb er ook prijzen gepakt. De band met de supporters is ook altijd goed geweest, dus het gaat sowieso wel een fijn weerzien zijn.”

“Ikzelf heb na mijn kruisbandblessure een lange en zware revalidatieperiode gehad”, besluit Dierckx. “Dan is het logisch dat je op een bepaald moment fysiek even in een dipje terechtkomt. Met Halil Akbunar heb ik er inderdaad ook een stevige concurrent bij op de flank, maar ik voel dat ik er stilaan weer helemaal aan het doorkomen ben. Het is dus aan mij om mezelf te blijven bewijzen. Zowel op training als tijdens elke minuut die ik krijg op het veld, ik blijf me telkens voor de volle honderd procent geven.”