Tuur Dens wedt op twee paarden tijdens EK op de piste: “We kunnen een eerste stap zetten naar de Olympische Spelen”

Tuur Dens staat voor een drukke week. “Sinds vrijdag zijn we in Zwitserland. Dat laat ons toe om goed te wennen aan de piste. Woensdag werken we in de ploegenachtervolging eerst de kwalificaties af. Daags nadien komt het tweede deel. Voor mij komt daar op vrijdag ook nog eens de scratch bij. De ploegenachtervolging wordt meteen serieus. We kunnen een eerste stap zetten naar de Olympische Spelen (Parijs 2024, red.). De telling voor die Spelen start nu en we hopen meteen punten te pakken.”

“We willen graag in de buurt van het Belgisch record komen, liefst daar wat onder. Concreet houdt dat in dat we 3’50” of 3’51 willen klokken. Dat zou puik zijn. Gianluca Pollefliet is onze startrenner. Als ex-BMX’er is hij de meest explosieve van ons vier om weg te springen. Ik zit in tweede stelling. Dat laat me toe om mijn groot verzet rond te krijgen. Daarna komen Thibault Bernard en Noah Vandenbranden. Die laatste twee hebben de grootste uithouding.”

Volledig scherm De Belgische achtervolgingsploeg met Gianluca Pollefliet, Tuur Dens, Thibault Bernard en Noah Vandenbranden. © Belga

Scratch

Op vrijdag volgt dan de scratch. Tuur Dens blikt wat onzeker vooruit. “De scratch is een fijn nummer waar ik in het verleden al goed op scoorde. Tegelijkertijd is het zeer onvoorspelbaar. Ik kan dertiende worden of winnen. Het is lastig om in te schatten. Ik hoop mee te kunnen spelen voor de medailles. Ik heb er alvast een goede winter opzitten. Ik heb twee goede zesdaagsen gereden en trok al met de ploeg op stage. De Belgische kampioenschappen werden ook een meevaller. In alle disciplines speelde ik mee voor het podium. Op de kilometer, de madison en het omnium veroverde ik de titel. Het omnium wordt door velen beschouwd als het koninginnenummer. Voor mij is dat een belangrijke discipline omdat het een nummer is dat ook op het programma van de Spelen staat.”