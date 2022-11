Tuur Dens rijdt Zesdaagse van Gent met Jan-Willem van Schip: “In het Kuipke komen de fans voor de koers”

BaanwielrennenDinsdag gaat de honderdste Zesdaagse van Gent van start in het Kuipke. Voor Tuur Dens is de six een moment om naar uit te kijken en te blijven doortrainen. De prof uit Rotselaar zal er aan de zijde van de Nederlander Jan-Willem van Schip strijden. Dens beseft dat hij te midden van het internationale pistegeweld zijn momenten zal moeten uitkiezen.

De voorbije dagen kon Tuur Dens rustig naar de Zesdaagse van Gent uitkijken. “Na het wereldkampioenschap in Parijs ben ik blijven doorwerken voor deze zes dagen. Het was een van de laatste doelen in dit jaar. Met Jan-Willem van Schip heb ik wel een prima partner aan mijn zijde gekregen. Vorig jaar hadden we dezelfde verzorger, zodat ik hem dus al behoorlijk ken. Van Schip is ergens toch een fenomeen. Op de weg staat hij bekend om zijn monsterontsnappingen (die hij ook succesvol kan afronden, red.). Hij is een speciale, maar in de positieve zin van het woord. Positionering op de fiets en aerodynamica zijn bekende sterktes van hem. Hij gelooft ook sterk in voedingsmethodes. Van Schip is misschien niet de meest explosieve op de piste, maar hij heeft een grote motor. De baanronde zie ik hem niet winnen, maar hij kan ongelofelijk hard blijven gaan op de fondnummers. Dat zie ik helemaal zitten.”

Realisme

Tuur Dens is realistisch genoeg om zijn kansen in te schatten. “We moeten onze momenten uitkiezen. De twee tijdsnummers zie ik zeker zitten. De supersprinten bieden misschien ook mogelijkheden. Hopelijk krijgen we veel steun van de supporters. In het Kuipke komen de fans voor de koers. De mensen in de tribune zijn kenners. De Gentse Zesdaagse is uniek. Het is een moeilijke piste. De korte afstand van 166 meter noopt de pistiers om hun techniek maximaal aan te wenden. Er zijn weinig banen met deze kleine lengte. Wie mijn favorieten zijn? Het duo Vylder-Ghys zal sterk voor de dag komen. Ook Van Den Bossche-Havik en Keisse-De Buyst zullen meespelen. Voor Iljo wordt het uiteraard een bijzondere zesdaagse. Als afscheidnemende Gentenaar zal hij op de steun van het publiek kunnen rekenen. Dat zal voor hem ook massaal naar het Kuipke komen.”

Vakantie

Voor Tuur Dens is de Zesdaagse van Gent de laatste wedstrijd van een cyclus. “Volgende week mag ik een weekje op vakantie gaan met mijn vriendin. In december neem ik nog deel aan de Zesdaagse van Rotterdam (van 6 tot 12 december, red.). Hopelijk moet ik in Nederland niet voor Sinterklaas spelen en cadeautjes uitdelen (lacht).”

