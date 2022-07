Tuur Dens pakt ondanks val toch Europees zilver met de Belgische ploeg: “Tevreden, maar wat als ik niet val?”

Wielrennen U23Tuur Dens uit Rotselaar heeft samen met zijn ploegmaats van de Belgische U23 zilver gepakt in de ploegenachtervolging op het in Portugal. De Belgen kruidden de prestatie met een nieuw Belgisch record in de kwailificaties. In de finale, tegen Italië, kwam Dens ten val waardoor de Italianen vrij spel hadden voor goud. “Heel erg jammer. Zilver is knap, maar wat als ik niet val? Goud? Misschien wel, al zullen we dat nooit weten”, zegt Tuur Dens.

Een dikke seconde beter dan het Belgische record dat Sasha Weemaes, Gerben Thyssen, Fabio Van den Bossche en Robbe Ghys in 2019 op de tabellen zette: daarmee zetten de Belgen in het Portugese Anadia de toon voor een geslaagd kampioenschap. Het leverde Tuur Dens, Gianluca Pollefliet, Noah Vandenbranden en Thibaut Bernard een plaats in de finale op. De Italianen namen de beste start, maar de in slotfase leken de Belgen op weg naar een pittige eindstrijd. Tot Tuur Dens onderuit ging.

Valpartij

“Het was in de laatste kilometer. Op dat moment waren we terrein aan het goed maken op de Italianen. Jammer genoeg raakte ik het achterwiel van Noah Vandenbranden met een schuiver als gevolg. Meteen ook het einde van de race voor ons”, vertelt Dens. Of de Belgen zonder valpartij nog naar goud hadden kunnen rijden, zullen ze nooit weten, maar volgens Dens zat de kans er wel in. “Onze laatste hectometers zijn altijd heel erg goed. Het voelde ook goed aan, maar nog eens, het blijft gissen. Het is natuurlijk zuur om zo te moeten eindigen.”

Olympische droom

Toch is Tuur Dens ook tevreden met de zilveren medaille. “Natuurlijk, een prijs pakken op een kampioenschap is altijd mooi. En dan ook nog eens een nieuw record: dat betekent toch dat we op de goede weg zijn. Ja, er is die olympische droom, maar dat is nog lang. Voorlopig is het EK het kampioenschap waar we het best op onze plaats zijn”, aldus Dens die de voorbije maanden aan de slag was tussen de profs op de weg. “Ik heb daar nog een lange weg af te leggen. De piste primeert, maar de profkoersen zijn belangrijk om sterker te worden. Ik heb tijdens het voorjaar serieus afgezien (lacht).” Dinsdag komt Tuur Dens nog in actie tijdens de koppelkoers waar hij een team vomt met Gianluca Pollefliet.