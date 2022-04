Tuur Dens hervat activiteiten op de piste: “Meeting van Amsterdam was weer even wennen”

In de eerste weken van het seizoen lag de klemtoom op kilometers malen op de weg. In Amsterdam kon Tuur Dens opnieuw de geur van de piste opsnuiven.

“In principe ging het om een gewone meeting, maar de wedstrijden hadden toch wat extra cachet. In het verleden organiseerden de Amsterdammers een driedaagse wintermeeting, zoals wij een zesdaagse kennen. Die driedaagse bestaat evenwel niet meer. In de plaats daarvan is er één meeting gekomen met vier verschillende disciplines. Zo heb ik deelgenomen aan de scratch, de puntenkoers, de afvalling en de ploegkoers. Het was voor mij weer even wennen aan de piste en dat zorgde voor wisselende resultaten.”

Warm en koud

Tuur Dens gaat nader in op die wisselende resultaten. “In de scratch werd ik zesde. Dat vond ik een mooi resultaat. De dagen voordien was ik wat ziekjes geweest, zodat ik me na de scratch wat vermoeid voelde. De afvalling en de puntenkoers vielen daardoor tegen. Ik spaarde me ook wat, zodat ik opnieuw kon aanzetten in de ploegkoers. Daarin vormde ik een duo met Jules Hesters. Heel veel wedstrijden hebben we nog niet samen gereden, maar we kennen elkaar uiteraard van de pistetrainingen. Het klikte. In de ploegkoers voelde ik me weer goed.”

Omschakeling

De komende weken overweegt Tuur Dens om terug meer op de piste uit te komen. “De laatste koersen op de weg waren Brugge-De Panne en de Volta Limburg Classic. Het niveau lag de voorbije weken hoog. Waar ik vorig jaar kon meespelen in de frontlinie, was ik nu al blij dat ik kon uitrijden. In kleine koersen dagen nu overal ploegen uit de WorldTour op. Het ‘blok’ op de weg ligt nu achter de rug. Volgend weekend is er een pistemeeting in Gent. Nadien volgt de eerste wedstrijd voor de wereldbeker in Glasgow. In mei volgt een tweede manche, maar dan in Canada.”

Lees ook: meer wielrennen