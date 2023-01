Tuur Dens Belgisch omniumkampioen: “Kon deze titel in extremis pakken omdat ik mindere dag had”

Nochtans zag het er in dat omnium aanvankelijk niet zo goed uit. In de scratch, het openingsnummer van deze vierkamp, werd hij pas vierde. “In de sprint had ik niet veel over terwijl die scratch een nummer is waarin ik normaal meedoe voor winst”, vertelde de gewezen vice-wereldkampioen in deze discipline. “En in de temporonden kon ik maar twee puntjes pakken. In de afvalling werd ik vierde. Dit was niet mijn beste dag. Voor aanvang van de afsluitende puntenkoers stond ik zestien punten achter op leider Noah Vandenbranden. In een omnium is dat redelijk veel. Ik dacht niet meer in aanmerking te komen voor de overwinning.”