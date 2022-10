TT Turnhout opent de competitie op Limburg United C. Coach Jan Matheus: “Door blessures nog niet met een volledige ploeg kunnen spelen of trainen.”

basketbal landelijkTT Turnhout opent de competitie in eerste landelijke met een verplaatsing zondagavond naar Limburg United C. De fusieploeg onderging heel wat wijzigingen de voorbije zomer en begint met een nieuwe coachingstaff en vijf aanwinsten aan het nieuwe seizoen.

Jan Matheus is geen onbekende in het Kempens basket. Nadat hij door een blessure moest stoppen met basket, zette hij de stap naar het coachen. Jan Matheus was coach van de seniores bij Arendonk, Geel en Mol. De voorbije zomer maakte hij de transfer naar TT Turnhout.

Jan Matheus en clubicoon Yannick Paeleman (35) als assistent-coach vormen dit seizoen de coachingstaf van TT Turnhout. En het coachesduo moest afrekenen met een lastige voorbereiding die verstoord werd door veel blessures.

“We hebben nog niet met een complete ploeg kunnen spelen of trainen”, zegt coach Jan Matheus. “Dat verstoorde de voorbereiding. Het voordeel van de vele blessures was dat verschillende jeugdspelers veel speelminuten kregen en zo een versnelde integratie kregen.”

“Ik weet niet of we volledig zullen zijn voor onze eerste wedstrijd op Limburg. Joeri Sluiter sukkelt met zijn voet. Michael Swinnen viel in de eerste match van de voorbereiding uit met een handblessure. Hij speelde vorige week mee in de laatste oefenmatch. Het is afwachten hoe zijn hand reageert. Yannis Van de Velde blesseerde zich aan de enkel maar trainde wel mee.”

Poulesysteem

Met zestien ploegen in eerste landelijke werden er twee groepen van acht gevormd. Na een eerste ronde van veertien wedstrijden vormen de top-vier en de laatste vier van elke groep een nieuwe reeks.

“Met het poulesysteem is het niet makkelijk om ambities uit te spreken. Van bij de start moet je klaar zijn. Er is amper een inloopperiode. En hoe reageren de ploegen na twee corona-seizoenen ? We hopen op een plaats bij de top-vier. Want dat betekent een rustige tweede ronde. Eindig je in de onderste helft, dan wordt de tweede ronde een strijd voor het behoud.”

TT Turnhout

Coach: Jan Matheus

Kern: Jaan Op de Beeck, Dario Salvo, Jonas Taets, Yuriaen Sluiter, Dominic Veres, Matthias Bessems, Sieg Henrist, Toon Van Hoof, Ben Goris, Lucas Van Herck, Yannis Van de Velde, Michael Swinnen, Bob Jansen.

