Tsuyoshi Watanabe (KV Kortrijk) neemt het zaterdag op tegen boezemvriend Tatsuhiro Sakamoto: “Tijdens de wedstrijd zijn we geen vrienden”

Voetbal Jupiler Pro LeagueHet Guldensporenstadion is zaterdagavond ‘the place to be’. Mits een overwinning kan KV Kortrijk zeven punten uitlopen op KV Oostende en zo een prima zaak doen in de degradatiestrijd. Tsuyoshi Watanabe - die dit seizoen nog geen minuut miste - hoopt zijn goede vriend Tatsuhiro Sakamoto een hak te zetten.

KV Kortrijk kent voorlopig niet zijn beste seizoen, maar toch zijn er enkele spelers die indruk maken. Tsuyoshi Watanabe is een van die weinige lichtpuntjes bij de Zuid-West-Vlamingen. De 25-jarige Japanner streek in de winter van 2022 neer in Kortrijk en verscheen sinds zijn komst zo goed als altijd aan de aftrap. Zijn Engels is nog niet perfect, maar je merkt dat het steeds beter wordt. “Vorig jaar was het moeilijk om te communiceren met mijn medespelers, maar ik maak vorderingen”, aldus Watanabe. “Onze coach praat gelukkig geen Frans. Zijn voorgangers, Belhocine en Custovic, deden dat wel. Ik begreep er geen snars van. De andere spelers moesten vaak als tolk optreden.”

Watanabe woonde jarenlang in een wereldstad als Tokio. Verhuizen naar Kortrijk was dus geen evidentie voor de centrale verdediger. “Samen met mijn vrouw verblijf ik in een appartement in het centrum van de stad. Het is er aangenaam vertoeven. ’s Avonds spreken we geregeld af met Satoshi (Tanaka, red.). Hij is hier alleen en heeft het de laatste tijd wat moeilijk. Ik vind het raar dat hij amper nog minuten maakt, maar dat is een keuze van de coach.”

Andere Japanners

In onze competitie maakten Japanners Junya Ito en Kaoru Mitoma heel wat furore. Dit seizoen zijn er naast Watanabe nog elf Japanners actief in de Jupiler Pro League. “Tatsuhiro Sakamoto van KV Oostende is mijn beste vriend. Dit weekend wordt het een speciale match voor ons beiden. Wij moeten winnen en daarom zijn we tijdens de wedstrijd eventjes geen vrienden. Hij denkt er ongetwijfeld hetzelfde over. Na de match kunnen we dan samen sushi eten. (lacht). In Kortrijk is de sushi evenwel niet zo lekker. Ik ga meestal naar Rijsel. Ook in Brussel en in Parijs kun je genieten van overheerlijke sushi.”

Bundesliga

Niet de Premier League of La Liga is de droomcompetitie van Watanabe, maar wel de Bundesliga. “Mocht ik Kortrijk in de toekomst verlaten, zou ik graag bij een Duitse subtopper aan de slag gaan. Het voetbal dat daar wordt gespeeld, is mij op het lijf geschreven.”

