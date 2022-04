Trystan Fivé rijdt opnieuw in het peloton mee: “Geef me nog even de tijd om er helemaal te staan”

Pas in januari liet Trystan Fivé weten dat hij alsnog aan het nieuwe wielerseizoen zou beginnen. Die laattijdige beslissing hield uiteraard in dat zijn voorbereiding op de nieuwe campagne vertraging had opgelopen. “Ik voel me al helemaal thuis bij het team. Het is dan wel geen continentaal niveau, maar we hebben echt wel sterke renners in huis die dit seizoen het verschil kunnen maken. In de oefenkoers in Meulebeke werd ik meteen derde, maar die mooie uitslag gaf een wat vertekend beeld. Een week later zat ik weliswaar in Moorslede in de kopgroep, maar voelde ik op het einde de vermoeidheid. Er is nog werk aan de winkel. Dat is normaal, aangezien ik minder trainingsuren op de teller heb staan. Ik werk intussen ook voltijds bij sponsor Pessemier. Wij doen het transport van bloem naar de bakkers. Gezien de situatie in Oekraïne staat de sector momenteel in de picture, al heb ik begrepen dat de prijzen momenteel nog meevallen. In ieder geval probeer ik me te concentreren op de trainingen. Het komt er nu op aan om na de dagtaak de motivatie te blijven vinden om de fiets te nemen. Geef me nog even de tijd om er helemaal te staan.”