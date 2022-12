Truienaar Jimmy D’hondt wint Master Cup in het Belgian Rally Championship voor Jos Verstappen

Jimmy D’hondt en David Vanrijkelen, die zaterdagmiddag in Hoei nog aan opgeven dachten, behaalden er hun eerste nationale rallytitel. Met een vierde plaats pakte de Truienaar toen voldoende punten om de allereerste BRC Master Cup te winnen. “En dan te denken dat ik zaterdagmiddag dacht dat we moesten opgeven. Ik heb bijna twee proeven volledig zonder remmen gereden, omdat een remleiding achteraan afgescheurd was. Na de service waren de remproblemen nog niet meteen opgelost door lucht in de leidingen, maar daarna was alles opgelost. Maar, we hadden natuurlijk een pak tijd verloren. Het doet wel deugd dat de titel binnen is, want de laatste wedstrijden hadden we telkens pech.”