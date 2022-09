Truck Grand Prix op Circuit Zolder is spektakel op en naast de piste voor heel de familie

Jade Van Deun vervangt Sarah Cools op het EK ‘Queen of the Court’: “Vooral de ervaring telt”

De volleybaltoppers Lisa Van den Vonder en Sarah Cools waren uitgenodigd om deel te nemen aan de Europese kampioenschappen van ‘Queen of the Court’. Dat is een zeer dynamische variant in het beachvolleybal. Sarah Cools kwetste zich echter op het laatste moment en kon niet aanwezig zijn in Utrecht. Jade Van Deun - jong en veelbelovend - nam haar plaats in. Het 18-jarig talent moest plotseling aan de zijde van Lisa Van den Vonder strijden tegen de beste speelsters uit Europa.

