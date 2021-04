Trotse Wouter Vrancken na kwalificatie voor Play-off 2: “Ik word er emotioneel van”

KV MechelenZelden hebben wij Wouter Vrancken zo tevreden gezien. De trainer van KV Mechelen was in de wolken na de ruime 1-4-overwinning tegen KV Kortrijk én de kwalificatie voor play-off 2. “Dit is uitermate verdiend.”

Er is er eentje in hoogvorm bij KV Mechelen: Nikola Storm. De flankaanvaller was, net als vorige week tegen Zulte Waregem, ook tegen KV Kortrijk goed voor twee belangrijke doelpunten. Mrabti en Schoofs troffen eveneens raak in het Guldensporenstadion, met een 1-4-zege als resultaat. Zo mag Malinwa zich opmaken voor play-off 2 - het seizoen is daarmee geslaagd.

“Ik ben heel trots”, glunderde Wouter Vrancken achteraf op de persconferentie. “De kwalificatie voor de play-offs is uitermate verdiend. Dit is een beloning voor mijn jongens, want zij zijn altijd blijven gaan. Wat er ook gebeurde: ze toonden weerbaarheid. Als je het dan op deze manier kan afmaken... Dat is ongelooflijk mooi.”

Vrancken werd er naar eigen zeggen zelfs “emotioneel” van. “We kenden een slechte heenronde. We kregen klappen. Maar de kwaliteit was altijd aanwezig. We zijn blijven vechten, behielden ons niveau en uiteindelijk kwamen de resultaten er ook, met dan deze apotheose. Ik kan niet trotser zijn."

Dat KV Mechelen het verdient om aan Play-off 2 deel te nemen, benadrukte Vrancken. “Ik vertel geen larie als ik zeg dat wij in de top acht thuishoren. De jongens hebben dit afgedwongen.”

Malinwa treft nu KV Oostende, Standard en AA Gent. “We gaan er vol voor gaan en het die sterke ploegen moeilijk maken. Wat ons doel is? Goh, daar zijn we op dit moment niet mee bezig. Nu heerst tevredenheid en fierheid.”

Vijfde geel

Een (heel) kleine smet op de avond van Vrancken was wel de gele kaart die scheidsrechter Wim Smet hem gaf. ‘t Is zijn vijfde van het seizoen, en dus moet de KV-coach de volgende partij vanuit de tribune volgen. “Ik vond dat de ref in de openingsfase in de fout ging bij die vermeende penaltyfout van Peyre en de afgekeurde goal van Vanlerberghe. Dat heb ik ook duidelijk gemaakt. Ach, het is wat het is. Dit is maar een kleine voetnoot in een mooi verhaal.”

