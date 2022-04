Trotse voorzitter Paul Devlieghere ziet Oostkamp titel pakken: “Zowel sportief als extrasportief klaar voor stap hogerop”

“De thuisnederlaag van Lebbeke kwam onverwacht, zodat we pas heel laat in actie konden schieten om enkele voorbereidingen te treffen”, laat de voorzitter weten. “Met spijs, drank en speciale t-shirts wisten we de spelers toch al te verrassen na het laatste fluitsignaal. De ontlading was enorm: zowel bij de spelers op het veld, als bij de technische staf, het bestuur, iedereen die bij de club betrokken is en de talrijk meegereisde supporters. De maandag die op het feestje volgde, was een dag zonder veel activiteiten (lacht) .”

Warme familieclub

Oostkamp, dat door het verloren coronaseizoen voor het eerst na de promotie uit eerste provinciale een volledig seizoen afwerkte in derde nationale, verraste dit seizoen vriend en vijand. “Ook wij staan hier van te kijken”, bevestigt Devlieghere. “De goede resultaten in de voorbereiding deden al vermoeden dat we het seizoen zonder veel kleerscheuren gingen doorstaan, maar op meer dan de linkerkolom of een uitschieter in een van de periodes durfden we niet dromen. Zijn we klaar voor een nieuwe stap hogerop? Zeker, zowel sportief als extrasportief. We investeerden dit seizoen in onze accommodatie: we bouwden nieuwe kleedkamers, een nieuwe tribune en optimaliseerden ons veld. Dat overtuigt heel wat spelers voor een verlengd verblijf in deze warme familieclub, waar alle afspraken correct nageleefd worden”, besluit de fiere voorzitter.