Tristan Vandenbussche en Aaron Andries bevestigen favorietenrol met gouden medaille: “Voor de finale had ik het gevoel dat we alleen maar konden verliezen”

Eerder dit jaar had het Vlaamse duo met Bruggeling Tristan Vandenbussche en Gentenaar Aaron Andries al hoge ogen gegooid bij de elite, met een zevende plaat op de World Cup in het Zwitserse Luzern. Zo kregen de Belgian Sharks voor het wereldkampioenschap U23 in Varese het etiket van topfavoriet opgekleefd. “Dat bracht zeker druk met zich mee”, aldus Vandenbussche. “Voor de finale had ik het gevoel dat we alleen maar konden verliezen.”

De youngsters lieten de spanning niet aan hun hart komen en domineerden elke wedstrijd, de finale inclusief. “In de finale kozen we ervoor om vooral tempo te roeien en er geen sprint van te maken, omdat er veel golven waren en we geen risico wilden nemen. We weten dat we heel sterk zijn in de laatste duizend meter. Toen we na de eerste duizend meter al tweede lagen, was de kans op goud al groot. Voor de laatste vijfhonderd meter lagen we al een bootlengte voor en wist ik dat we wereldkampioen waren.”

Lange weg

Ook roeipartner Aaron Andries haalde opgelucht adem. “Na de heats wisten we al dat we in aanmerking kwamen, maar een wereldtitel mag je jezelf vooraf nooit influisteren. Toen we over de finish kwamen, viel de druk van mijn schouders, want het is een lange weg geweest.”

“Ik besef nog niet dat ik wereldkampioen ben. Meteen na de finale was er dopingcontrole, een rush naar het podium en vervolgens snel naar huis. Nu mogen we een weekje rusten om er daarna weer in te vliegen. Binnen een maand is er het EK in België. Daar zullen we wellicht niet als underdog beginnen.”

EK en Olympische Spelen

Het EK in Hazewinkel begin september is de volgende grote afspraak. “Daar willen we ook de Europese titel halen”, klinkt Vandenbussche zelfverzekerd. “Het zou mooi zijn om dat in eigen land, voor de ogen van onze vrienden en familie te verwezenlijken.”

De ambitieuze Bruggeling kijkt zelfs nog wat verder vooruit. “Misschien kunnen we ons volgend jaar al proberen kwalificeren voor de Olympische Spelen van Parijs 2024. Die zevende plaats bij de elite in Luzern doet ons geloven dat het kan. Ik ben nog maar 21 en Aaron is nog twee jaar jonger en we roeien nog maar een jaar samen, maar dat betekent dat er nog groeimarge is. Volgend jaar zouden we nog verder moeten staan.”

Belgische roeigeschiedenis

Ook de Vlaamse Roeiliga reageert opgetogen over het succes van Vandenbussche en Andries, die hun naam schrijven in de Belgische roeigeschiedenis. “Op dit niveau, in dit deelnemersveld en onder die druk wereldkampioen worden, dat is indrukwekkend”, aldus Pim Raaben, technisch directeur topsport van de Roeiliga.

“Bondscoach Axel Müller wilde een boot proberen met Tristan en Aaron, omdat we potentieel zagen. Niemand had echter durven voorspellen dat het zo goed zou gaan. Tristan legt al enkele jaren topresultaten neer, maar Aaron verrast ons en zichzelf door zo snel mee te draaien aan de top.”

Raaben blikt ook al voorzichtig ambitieus vooruit op de komende jaren. “Als ze op deze manier samen blijven groeien, ziet de toekomst er mooi uit. Ze kunnen nog een jaar bij de U23 bevestigen, maar zelfs op eliteniveau zijn de qualifiers voor de Olympische Spelen 2024 een optie. We moeten echter voorzichtig omspringen met deze talenten en bekijken wat op de lange termijn het beste is voor hun carrière.”

