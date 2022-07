Tristan Scherpenbergh gaat voor top 10, Wim Reynaerts hoopt kampioenentrui te tonen in Brussel-Zepperen

WielrennenNaast Lotto-Soudal en Elevate-Home Solutions mogen we tijdens Brussel-Zepperen ook wel wat verwachten van het plaatselijke RB zelfbouw UCT, Acrog Balen en VP Consulting. Deze laatste ploeg speelt Tristan Scherpenbergh als één van de speerpunten uit. Limburgs kampioen Wim Reynaerts hoopt zijn trui te kunnen tonen terwijl Acrog Balen volgens Joris Haex uit is op een ontsnapping.

Zoals heel wat andere renners reed Tristan Scherpenbergh vorige week de Ronde van Luik. In tegenstelling tot in de Tryptique Ardennais waar hij einde mei de bergtrui pakte, bleef de Hasselaar in Luik buiten beeld. “Ik reed de Ronde van Luik als voorbereiding op Brussel-Zepperen en de Ronde van Vlaams-Brabant en die van Namen die later op het programma staan”, vertelt Scherpenbergh. “Mijn vormpeil wordt steeds beter, maar ik ben nog niet top. Mijn doel en dat van mijn team is de top 10.”

Plannetje van Louwet

Limburgs kampioen Wim Reynaerts start in de kleuren van het organiserende RB zelfbouw UCT. Zoals elk jaar hebben de renners van ploegleider Johan Louwet een plannetje. “We komen met sterke ploeg aan de start”, vertelt Wim Reynaerts. “Met Stef Rogier hebben we één van de favorieten in de rangen, maar ook de andere ploegmaats hebben bewezen in prima doen te zijn. Zelf start ik met hoge ambities. Ik zal proberen om mijn Limburgse trui te tonen. Ja, ik reken mezelf bij de kanshebbers.”

Haex in ontsnapping

Bij Acrog Balen kampte de ploegleiding de voorbije dagen met een aantal zieken. “Daarom werd de definitieve selectie even uitgesteld”, klinkt het bij Joris Haex. De renners uit Oudsbergen is er zondag wel bij. Hij krijgt wellicht het gezelschap van de andere Limburgers Bob Poelmans en Arno Brouwers. Haex heeft zijn plannetje alvast klaar. “Ik hoop mee te kunnen glippen in een ontsnapping om zo een prijs te kunnen rijden. Lukt dat niet, dan zetten we in de spurt alles op Tijl De Decker.”

Het is ook uitkijken naar Joren Segers. De uit Lommel afkomstige en intussen in Antwerpen wonende Segers was onlangs de beste in de GP Stad Sint-Niklaas. Segers gaf na zijn overwinning in Sint-Niklaas aan nog beter te willen worden. Dat belooft voor zondag.