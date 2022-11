Tristan Prinsier en SK Roeselare-Daisel winnen op SC Wielsbeke: “Positieve reeks proberen een verlengstuk te geven”

Op Hernieuwenburg werd de 17-jarige Roeselarenaar Tristan Prinsier de matchwinnaar. Hij scoorde een tiental minuten voor tijd de winnende treffer. “Ik ben een Schierveldeboy pur sang”, opent de zesdejaarsstudent Wetenschappen-Wiskunde aan het Klein Seminarie van Roeselare het gesprek. “Ik doorliep alle jeugdrangen bij het toenmalige KSV Roeselare en na het faillissement maakte ik zoals zo veel van mijn jeugdgenoten de overstap naar de fusieploeg SK Roeselare-Daisel. Ik ben een polyvalente aanvaller en het is mijn eerste seizoen met de eerste ploeg. Super want ik krijg er ook van de trainersstaf veel speelkansen. Ik mocht al een zestal keer starten en in de overige wedstrijden was er meestal een invalbeurt voor me weggelegd. Super toch om in je eigen club van de jeugd naar het eerste elftal te kunnen doorstromen.”

Zege in Wielsbeke

“In Wielsbeke mocht ik van coach Kurt Vercamp terug in de basis starten. Wielsbeke speelde vorig seizoen kampioen in eerste provinciale en we wisten op voorhand dat het een meer dan stevige tegenstander was. We kregen de voorbije week dan ook heel wat informatie over onze opponent en hebben met zijn allen het tactische plan perfect uitgevoerd. We kwamen 0-1 voor maar kort na de herneming slikten we de gelijkmaker. We bleven echter in onze kansen geloven en tien minuten voor tijd kon ik de winnende treffer scoren. Een zalig moment, zowel voor mij als voor geheel de club. We hielden immers stand en pakten er drie kostbare punten. Het was al van speeldag vijf geleden dat we nog eens dat zegegebaar konden maken. De euforie na afloop van de gewonnen match was dan ook vrij groot.”