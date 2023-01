Tristan Gevaert loopt toptijd op 3000m indoor: “Blij dat ik terug bij de nationale top hoor”

Het wedstrijdverloop op de 3000m indoor was op Tweede Kerst ideaal voor Tristan Gevaert. De jonge Torhoutenaar had geen noemenswaardige tegenstand, maar hij werd perfect gegangmaakt door clubgenoot Ward D’Hoore. Uiteindelijk maakte hij het teamwerk heel knap af door na 8.29.11 door de finish te gaan : een nieuw West-Vlaams record bij de junioren en de achtste nationale prestatie allertijden. “Het was sowieso de bedoeling om een scherpe tijd te lopen”, zegt hij. “Het was vooraf moeilijk in te schatten waar ik ging uitkomen. De eerste kilometer liepen we een tempo van 2.51 en dat voelde heel comfortabel aan. Daarna vroeg ik Ward om iets sneller te gaan en in de laatste kilometer was het toch serieus afzien. Ik was uiteraard heel tevreden met het eindresultaat. Het verschil met mijn beste prestatie outdoor, 8.33.13, lijkt op het eerste zicht niet zo groot, maar outdoor zou deze prestatie zich toch in een aanzienlijk snellere tijd vertalen.”