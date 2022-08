Trifonius Van Peteghem na PK-zilver: “Er zat nog veel op, maar ik raakte 200 meter van de streep ingesloten”

“Ik heb vooral naar deze periode van het seizoen toegewerkt”, vertelde Van Peteghem in Pollare. “De voorbije periode heb ik vrij veel gekoerst. Waardoor ik goed in vorm ben. In de laatste bocht van dit PK zat ik goed voor de sprint, maar tweehonderd meter van de streep raakte ik ingesloten. Inderdaad, er was ook nog een valpartij. Op de linkerkant haakten twee renners in elkaar. Daar werd ik niet door gehinderd. Jammer dat ik niet voluit kon spurten. Want dit is een aankomst voor mij, ik ben een puncher. En er zat nog veel op. Toen ik over de streep bolde zag ik dat Jérôme Baugnies net voor mij eindigde. Snel besefte ik dat ik geen provinciaal kampioen was.”

Echt koers op BK

Van Peteghem heeft zowel de Ronde van Vlaams-Brabant als die van Namen in de benen. Couvin-Couvin, de tweede rit van de vijfdaagse Ronde van Namen, sloot hij als zesde af. Afgelopen dinsdag stond hij ook aan de start in Heusden, in het officieuze WK onder de kermiskoersen. “Ook daar was ik mee in de eerste groep van circa vijftig renners”, blikte hij terug. “De Ronde van Namen ging eveneens heel goed. Zowel voor mij als voor de ploeg. Hier in Pollare zat de wind wat verkeerd. Na de top van Pollareberg zat de wind twee tot drie kilometer op de neus. Op het andere deel van het parcours blies de wind in de rug of reden we bergaf.”