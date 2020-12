Trifon ‘Titi’ Lapkov met Menen steviger op derde plaats: “Ik kijk niet naar het klassement”

Menen verloor nog maar één keer dit seizoen en het waren uitgerekend de Vlaams-Brabanders, die Sinnesael en maats die enige nederlaag aansmeerden. Zaterdag zag het er lange tijd naar uit dat Menen ook in eigen huis niet ongeschonden uit de strijd zou komen. “Onze start was miserabel”, weet opposite Trifon ‘Titi’ Lapkov. “Het is niet de eerste keer dat we het moeilijk hebben in de beginfase. We zouden daar toch stilaan lessen uit moeten trekken.”

“In het vervolg moeten we proberen om direct een vuist te maken. Het positieve is dat we zaterdag goed gevochten hebben en we gaandeweg minder fouten maakten. Als we de eerste set even vergeten, brachten we ook heel goed volleybal op het parket. Veel van onze verdedigingen mochten best wel gezien worden en ook de opslag draaide volgens scenario. Ik ben ook tevreden met mijn eigen niveau, maar vooral de teamprestatie stemt me tevreden. Het is ook mooi meegenomen dat we de drie punten op zak staken.”

Blijven winnen

Dankzij de 3-1-zege staat Menen steviger op de derde stek. Als het woensdag in eigen zaal weer de volle buit pakt tegen Maaseik, dan worden Lapkov en zijn ploegmaats plots tweede. “Echt?”, vraagt de hardklopper uit Bulgarije zich af. “Eerlijk, ik kijk niet naar het klassement. Ik weet amper hoe het competitieformat in mekaar zit. Voor mij is het gewoon belangrijk dat we blijven winnen en ons goed niveau kunnen aanhouden. De rest zal automatisch volgen.”

Wifi

Lapkov heeft een belangrijke rol in het succes van Menen. Hij werd al meermaals uitgeroepen tot Star of the Game en meestal sluit hij een match als topscorer af. “Eigenlijk voel ik me nog niet top en vooral aanvallend kan ik beter. Door corona miste ik de oefeningen in de fitness, maar gelukkig mogen we sinds kort weer krachttrainingen doen. Ik kan daardoor nóg beter worden en dat is ook mijn doel. Ik vind het jammer dat ik nog geen kennis kon maken met de supporters, maar hopelijk kan dat binnenkort wel. Het zijn soms lange dagen maar gelukkig kan ik de tijd doden door dagelijks uren via het Wifi-netwerk naar mijn thuisland te bellen.”

