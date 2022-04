‘Tribute’ voor Tony Souveryns op 9 mei met een clinic van Italiaanse topcoach Ettore Messina in sporthal Alverberg te Hasselt

In het vriendenlijstje van Tony Souveryns kwam ook de 62-jarige topcoach Ettore Messina voor. Na een telefoontje van dochter Katherine Souveryns was de Italiaan meteen laaiend enthousiast om in de Alverberg een clinic te komen geven over Player Development. Het palmares van de internationale topcoach Ettore Messina, huidige T1 bij Olimpia Milaan is indrukwekkend.

Vier Euro League-titels met Virtus Bologna en CSKA Moskou. In Italië en Rusland ook zes landstitels. Hij is ex-bondscoach van Italië met op het EK een zilveren medaille in 1997. Ettore Messina krijgt assistentie van Dario Gjergja en Tomas Van Den Spiegel.

Tony Souveryns

Tony Souveryns (+ 06/02/2019).

Tony Souveryns overleed op 71-jarige leeftijd in 2019. De Tongerenaar was in de jaren negentig enkele jaren actief als bondscoach. Nadien werd hij technisch directeur bij de bond. Ook bij Castors Braine en Leuven was hij aan de slag op het hoogste niveau. In 1993 werd hij verkozen tot coach van het jaar. Hij bleef zich ook nog op latere leeftijd inzetten voor Basketbal Vlaanderen. Met de dochter en vrienden ging uw krant aan tafel zitten voor een terugblik van Tony Souveryns zijn leven. Een joviale, sympathieke man die decennialang één van de toonaangevende figuren in het Belgische basketbal was.

Herman Reynders

“Ik zal Tony Souveryns nooit vergeten", stelt ere-gouverneur Herman Reynders. “In mijn jeugdjaren als basketter betekende spelen tegen Ambiorix Tongeren dat je altijd tegen iemand van de familie Souveryns kwam te staan. Een familie met vijf baskettende broers. Toen ik in 1974 bij Runkster BB in de eerste ploeg terecht kwam in vierde nationale, moest ik het als spelverdeler regelmatig opnemen tegen Tony, de dirigent van Ambiorix Tongeren. Hij was tien jaar ouder en ik keek op naar hem. Bij de provinciale selecties leerde ik Tony kennen. Hij was toen assistent van Marcel Moermans, het was de start van zijn coaching carrière.

“Een schitterende periode en de start van een lange vriendschap”, vervolgt Reynders, ambassadeur bij Limburg United. “Tony was meerdere seizoenen coach bij Runkster in vierde en derde nationale, de ploeg waar mijn vader voorzitter was. De band tussen mijn papa en Tony was wederzijds respectvol.”

“Er waren enkele jaren dat we elkaar minder tegen het lijf liepen, maar we bleven elkaars loopbaan op de voet volgen en regelmatig spraken we af om over onze mooie sport bij te praten. Iets meer dan tien jaar geleden werd hij jeugdcoördinator en even coach bij Hasselt BT. Toen zag ik hem regelmatig. Samen met enkele andere basketbalfanaten hebben we toen LBBF opgericht, de Limburg basketball foundation, waarmee we promotie voerden voor het Limburgse basketbal. Ook organiseerden we de ‘Nacht van het Limburgs basketbal’, kampen in het buitenland en zelfs twee interlands van de Belgian Lions, tegen Nederland en Turkije, konden we naar Limburg halen.”

“Die vergaderingen van LBBF zal ik nooit meer vergeten", vervolgt Reynders met een krop in de keel. “Om de twee maanden kwamen we samen en die bijeenkomsten begonnen telkens met een stevig ontbijt. Tony Souveryns, Marcel Moermans, Harry Snellings, Stefan Kerkhofs, Ronald Hoebers en ikzelf kwamen samen voor een vergadering van slechts een half uurtje, want we zaten meestal op dezelfde golflengte. Wel bleven we nadien gemakkelijk een paar uur kletsen over basketbal. Herinneringen werden opgehaald, wedstrijden geanalyseerd, coaches en spelers geëvalueerd.”

“Achter de schermen speelde Tony Souveryns een actieve rol in de oprichting van Limburg United. Hij stond altijd ter beschikking om iedereen met raad en daad bij te staan. Het Limburgs basketbal zat bij hem in zijn hart. Terecht kreeg hij in 2016 een Lifetime Achievement Award voor zijn inzet voor het basketbal en bijzonder voor het Limburgs basketbal. Deze tribute is dan ook een schitterend initiatief. Hij was een gentleman-coach", besluit Reynders.

Philip Wolk

“Ik heb veel te danken aan Tony Souveryns”, blikt Philip Wolk van Athenas Lummen terug. “Ik was jeugdcoach bij de meisjes in Lummen. Tony Souveryns volgde heel het gebeuren in Limburg en hij kon mij overtuigen om in 2014 naar Hasselt BT te trekken. Onder zijn vleugels coachte ik meisjes jeugd en hij wist ook Raymond Westphalen, nu T1 van Limburg United, naar Hasselt te halen om de jongens jeugd te trainen. In alles wat Tony deed voelde je ambities. We bouwden een sterke lichting en het was de voorbode van de Limburg Lizards. Hij was een grote steun in de uitbouw van mijn carrière. We bleven in contact met elkaar. Ook toen ik coach werd bij St.Katelijne-Waver gaf hij mij veel goede raad. Ik ben dan ook trots dat ik mijn steentje kan bijdragen in deze ‘Tribute voor Tony Souveryns”, besluit Wolk, die volgend seizoen T1 wordt bij Phantoms Boom in TDW.

Marcel Moermans

“Tony Souveryns was mijn boezemvriend”, stelde Tongerenaar Marcel Moermans aan de telefoon. “Ik kon helaas niet naar Hasselt komen, door privé omstandigheden. De belevenissen met Tony zullen voor altijd in mijn geheugen gegrift staan. We waren als familie voor elkaar. Basketbal was zijn leven en omdat we allebei dezelfde passie uitstralen werden we ook dikke vrienden. Helaas heeft hij ons veel te vroeg verlaten, maar op elke vergadering van de LBBF blijven we herinneringen ophalen over hem.”

Paul Rowe

“Ik ben als beloftencoach van Leuven met Tony Souveryns in contact gekomen”, stelt Paul Rowe, algemeen directeur van Sport Vlaanderen. “Ik beleefde de gouden jaren van Leuven in de periode 1990-1994. Ik werd assistent-coach van Tony en we hadden een speciale band. In die topjaren werden we tweede in de reguliere competitie en sneuvelden we in de halve finale van de play-offs tegen Spirou Charleroi, de latere kampioen.”

We gingen regelmatig samen naar de States”, vervolgt Rowe, uit Halle, maar ook de Ierse nationaliteit. Ik herinner mij nog dat we gingen kijken naar een toernooi in North Carolina. Daar liepen we voormalig president Bill Clinton tegen het lijf. Na ons avontuur bij Leuven bleven onze wegen elkaars pad kruisen met ondermeer in de Vlaamse trainersschool. Ook toen ik vertrok naar de States bleven we contact houden. Tony was altijd zeer respectvol. Een warme, vriendelijke man”, besluit Rowe die woont in Hoegaarden.

Militza Kuipers

“Ik ben samen met Philip Wolk gaan brainstormen om iets te organiseren voor Tony Souveryns”, opent Militza Kuipers voorzitter van Hasselt BT, TDM2B. “Hij is altijd een boegbeeld geweest voor ons en de structuur die nu heerst bij onze club is nog altijd volledig naar zijn wensen. In 2010 werd Tony sportief directeur toen wij nog in eerste provinciale speelden. Ik was net voorzitter geworden en we hadden geen jeugdcoördinator en geen sportief directeur. We waren al een tijd aan het zoeken naar de juiste persoon. Herman Reynders en onze voormalige manager Harry Snellings lieten de naam van ex-bondscoach Tony Souveryns vallen. Hij was juist op pensioen en ik trok mijn stoute schoenen aan door hem te contacteren. Onmiddellijk kreeg ik een warme stem aan de lijn en hij sprak onmiddellijk over ambities. Hasselt was moeten stoppen in tweede nationale en de heropbouw was nodig. Ik was kersvers voorzitter van Hasselt en kon Tony overtuigen om met ons te komen praten. Onder zijn deskundig bewind hebben we als club enorme stappen voorwaarts gezet. Hij was een Godsgeschenk voor Hasselt BT. We staan terug in nationale en dat hebben we grotendeels te danken aan de uitgewerkte structuur door Tony Souveryns. We zijn dan ook blij dat we met ons vriendengroepje deze ‘Tribute’ kunnen organiseren. Iedereen die een hart heeft voor basketbal mag deze gebeurtenis niet missen. De tickets kosten 21,20 euro. De opbrengst van de clinic gaat naar “OneTeamAgainstCancer & Tribute Tony Souveryns 2023. We starten op maandag 9 mei om 19u met een Welkom & Eerbetoon Tony Souveryns. 19u30 What makes a good coach, by Ettore Messina/ Dario Gjergja/ Thomas Van Den Spiegel. 20u Clinic by Ettore Messina Player Development met afsluitend een Netwerkdrink. Momenteel hebben we al meer dan honderd inschrijvingen. Om trots op zijn”, besluit Kuipers.

Katherine Souveryns

Tony Souveryns had één kind en zijn dochter Katherine Souveryns was de oogappel van de ex-bondscoach.

“Klopt", begint Katherine Souveryns, die het moeilijk heeft om haar tranen te bedwingen. “Ik had een speciale band met papa. Basketbal was met de paplepel ingegeven. Thuis was hij net zoals op een basketbalwedstrijd. Streng maar rechtvaardig. Zijn blik sprak boekdelen. Respect stond hoog in het vaandel bij papa. Sport was in zijn ogen heel belangrijk. Ik speelde als jong meisje ook basketbal, maar toen ik overschakelde naar tennis bleef hij mij in alles steunen. Papa heeft mij feitelijk alles geleerd. Van fietsen, zwemmen, basketbal, tennis en paardrijden. Ook al kon hij niet altijd er zijn op mijn verjaardagsfeestjes, omdat papa vaak naar de States trok en basketbal uiteraard zijn leven was. Toch gaf hij mij nooit het gevoel dat ik niet op de eerste plaats kwam. Altijd kon ik bij hem terecht voor vragen of als ik problemen had. Telkens wist hij mij met zijn raad weer op te fleuren. Ja, ik keek enorm op naar papa. Ook begrepen we elkaar blindelings. Ik weet nog goed dat papa wist wanneer zijn team kampioen ging spelen. Ik ging dan altijd mee. Na het binnenhalen van de titel werd hij door zijn spelers onder de douche gebracht. Dat was niet zijn lievelingsmoment (lacht). Met oogcontact gaf hij mij teken dat ik snel uit de koffer van de wagen zijn tas met propere kleren moest gaan halen.”

“Of er ook een mindere kant aan papa was? Hij kon moeilijk tegen zijn verlies”, vervolgt Katherine Souveryns die als zelfstandige bedrijfsevenementen organiseert. “Bij een nederlaag bleef je beter enkele uren uit zijn buurt. Verder was papa altijd lief en behulpzaam. Ik ben dan ook blij en fier dat zijn vrienden op het idee kwamen om deze ‘Tribute’ te organiseren. Ook de komst van Ettore Messina is fantastisch. Ik nam contact met hem op en onmiddellijk zag hij het zitten om voor papa naar België te komen”, besluit Katherine Souveryns die woont in Hasselt.