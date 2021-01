Triatlonorganisaties blijven in de ban van corona: “Nieuw regelmatigheidscriterium crossduatlon verschuift naar lente”

Vier wedstrijden in maart

Het is een begin van een overvolle kalender meteen in de maand maart. Op 13 maart is er immers al de tweede manche in Westrozebeke. De nieuwe crossduatlon van Zeebrugge, een organisatie van Bro.Go Sports, schuift van januari door naar 21 maart. En ook de nieuwe crossduatlon van Gent, die Fuse Action normaal ook in januari had gepland, vindt op 28 maart plaats. De afsluiter van de nieuwe Cross Duatlon Series wordt dan Hofstade waar in het losse zand van het Sport Vlaanderen-domein zal gestreden worden op 3 april. Om voor de eindranking in aanmerking te komen, moeten deelnemers bij minstens drie wedstrijden aan de start komen.