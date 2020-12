Triatlonkoppel Sam Gyde en Cai Lesaffer werkt Ironman Mexico af: “Opgeven was nooit een optie”

triatlonNa een jaar waarin de ene triatlon na de andere werd afgelast en ook de gekende Ironmans stuk voor stuk sneuvelden, is het Gentse triatlonkoppel Sam Gyde en Cai Lesaffer er toch in geslaagd om op Mexicaanse bodem een Ironman tot een goede einde te brengen. Hun verwachtingen konden ze er echter niet inlossen door maagdarmproblemen. Ondanks de loodzware strijd was opgeven voor geen optie en haalden ze beiden toch knap de eindmeet.

Gyde en Lesaffer reisden ruim voor de Ironman van Cozumel al naar Mexico af om zo toch nog wat te kunnen trainen. “Eigenlijk was het de bedoeling om deel te nemen aan de Ironman van Cascais in Portugal op 7 november. Daar hadden we goed naartoe kunnen trainen, maar dik twee weken voor aanvang werd ook die race geannuleerd. We hadden toen twee keuzes: gelaten naar België afreizen of zo snel mogelijk vluchten naar een leuk oord en daar eventueel een wedstrijdje meepikken. Dat oord is Mexico geworden. We hebben er toch drie weken de Ironman kunnen voorbereiden”, aldus de majoor van de Gentse brandweer voort.

Al wandelend naar de aankomst

Die voorbereiding deed hen het beste verhopen om er een goede wedstrijd af te haspelen, maar dat viel eigenlijk stevig tegen. Door maagdarmproblemen was Gyde meer dan vijf kilo afgevallen en dat liet zich voelen. “Het zwemmen viel nog mee, maar fietsen was dramatisch. Het plan was om 260 watt te trappen, wat op basis van de voorbereiding conservatief was. Bij de start moest ik me al forceren om 250 watt te trappen en dat bij een hartslag van 150 in plaats van rond de 125 bij dat wattage. Na een uur blokkeerden mijn bilspieren volledig en haalde ik zelf mijn losrij-wattage van 170 watt niet meer, tenzij ik recht op de trappers ging staan.”

“In een normale wedstrijd in een normaal jaar geef je dan op en focus je op de volgende uitdaging. Nu kon ik dat echt niet over mijn hart krijgen en beet ik door”, gaat Gydé voort. “Het lopen was echter niet beter. Ongeveer drie kilometer kon ik de schijn ophouden tot iedere spier in mijn lijf me duidelijk maakte dat er niet gelopen zou worden. Al wandelend heb ik de eindmeet gehaald. Ik deed er twee uur langer over dan gepland, maar opgeven was immers nooit een optie.”

Klagenfurt

De agenda voor volgend jaar ziet er voorlopig nog normaal uit. De eerste wedstrijd voor beiden staat gepland in juli met de Ironman in het Oostenrijkse Klagenfurt. Bij kwalificatie wordt het nadien voorbereiden op Hawaï. “Maar als die kwalificatie niet lukt, gaan we voor revanche in Mexico”, lacht Gyde.