Triatlon Vlaanderen stippelt nieuw regelmatigheidscriterium uit: “Duatlon nieuw leven inblazen”

Nadat de duatlonsport in ons land de voorbije jaren op sterven na dood was, probeert Triatlon Vlaanderen de sportdiscipline waarin we toch al enkele wereldkampioenen kenden, nieuw leven in te blazen. Zo komt er in samenwerking met de Waalse federatie een regelmatigheidscriterium van zeven wedstrijden. Op het programma staan onder meer wedstrijden in Oudenaarde, Pittem, Kortrijk en Ieper. De laatste twee manches zijn bekende duatlonorganisaties in Halle en Herentals.

Nadat eerder de gloednieuwe Cross-duatlon Series aangekondigd werd, klonk er her en der gemor van duatleten met de vraag om ook via wegwedstrijden aan hen te denken. Die Series komen er nu, tenminste als we een redelijk normaal sportjaar krijgen. Het is dus nu aan de duatleten en de triatleten die van run-bike-run willen proeven, om zich massaal aan te melden en te tonen dat België nog altijd het mekka van de duatlonsport is. “Zo hopen we het duatlon nieuw leven in te blazen”, klinkt het bij Triatlon Vlaanderen.

Openen in Ardennen

De afgelopen jaren was het aantal duatlonwedstrijden in ons land nog op een hand te tellen. Voor 2021 zijn er liefst zeven wedstrijden opgenomen in de nieuwe Duatlon Series. De organisatoren openen het circuit op 11 april met een nieuwe en meteen stevige wedstrijd in Ocquier nabij Durbuy. De tweede stop is in Oudenaarde, waar de Triatlon van Vlaanderen net zoals afgelopen jaar ook de duatleten verwelkomt. In plaats van in juli staat Oudenaarde in 2021 op 23 mei op de kalender. In juni doen de Duatlon Series de provincie West-Vlaanderen aan, met op 6 juni de duatlon van Pittem, op 13 juni de duatlon van Kortrijk (in het voorprogramma van de triatlon) en op 27 juni de duatlon van Ieper.

De twee laatste manches van de Duatlon Series zijn bekende duatlonorganisaties. Halle is al jaren een klassieker en organiseert op 15 augustus de 25ste editie van de duatlon. De slotmanche is in Herentals waar in 2019 op het Sport Vlaanderen domein nog het BK werd georganiseerd. Wie aan minstens drie duatlons van de Duatlon Series meedoet, komt in aanmerking voor het eindklassement en krijgt een gratis uitnodiging voor het slotfeest van Triatlon Vlaanderen in oktober 2021.