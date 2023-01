Treurnis troef bij KVO na thuisverlies tegen Seraing: “We geven niet op en blijven hard werken”

KVO leek op weg naar een zorgeloze avond, maar begint het nieuwe jaar met een stevige kater. Uitgerekend tegen de laatste in de stad ging het in eigen huis de boot in (1-2). “We blijven hard werken, elke week opnieuw en opnieuw. Deze groep heeft potentieel.”

In de late namiddag verloor concurrent Eupen met 1-2 van Charleroi en KV Oostende klom zelf na een goeie minuut op voorsprong tegen de laatste in de stand, Seraing. De Kustboys leken zichzelf een mooi nieuwjaarscadeau te schenken. Tot de Luikenaars op twee zeldzame tegenprikken evenveel keer scoorden en de Oostendse kopjes naar beneden hingen.

“We werkten de voorbije weken hard op intensiteit. Dat kon je al zien in de dubbele confrontatie tegen Union. We kúnnen voetballen en de tegenstander onder druk zetten", opent kapitein Anton Tanghe. “Vandaag komen we bliksemsnel voor en misschian is dat de reden dat we ons spel net niét speelden en inzakten. We gingen mee in het trage spel van Seraing, zetten weinig druk vooruit en leken het te makkelijk op te nemen. De hele ploeg voelde dat we beter waren dan hen, maar als je je eigen spel niet kan opleggen...”

Laatste pass ontbreekt

KV Oostende liet zeventien schoten optekenen, evenwel slechts drie binnen het kader. Ook het balbezit was met 63 procent ruim in het voordeel. Mist KVO dan geen extra slagkracht voorin? “We creëren gevaar - we hadden meer gevaarlijke situaties dan Seraing - maar scoren slechts één keer. Zij scoren twee goals uit twee of drie kansen. We krijgen de mogelijkheden wel, maar vooral die laatste pass is niet goed genoeg: de bal niet achter de man geven of niet genoeg in de ruimte lopen”, aldus Tanghe. De scheidsrechter eiste ook een bepalende rol op met twee rode kaarten en twee potentiële strafschopfases. “We zullen ons benadeeld voelen, maar moeten naar onszelf kijken. Ons eigen spel moet beter.”

Nu volgen partijen tegen Mechelen, Antwerp en Cercle. Makkelijker gezegd dan gedaan. “Seraing was een belangrijke match, een verplichte driepunter zou je kunnen zeggen. Zeker als je ziet wat er nog komt. We moeten blijven werken, élke match opnieuw. Als we ons eigen spel kunnen opleggen, zit winst erin. Anders wordt het nog een lang seizoen. Deze groep heeft alvast potentieel, het komt er misschien nog te weinig ui.”

Debuut Rodin

Positief: het debuut van centrale verdediger Matej Rodin, die een degelijke indruk maakte. “We spelen pas een week samen, dus het is nog wat zoeken. Maar er was een goeie connectie, die de komende weken alleen maar kan verbeteren.” Trainer Dominik Thalhammer beaamt: “Rodin kan ons in veel situaties een goeie dienst bewijzen, zeker in stilstaande fases was hij gevaarlijk. Al moet hij onze spelprincipes nog beter leren kennen. Hoe dan ook: een solide eerste wedstrijd."