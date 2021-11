Trent Sainsbury weet dat KV Kortrijk de overwinning liet liggen in Anderlecht: “Ontgoocheling in de kleedkamer was groot”

Voetbal 1AKV Kortrijk tekende vooraf voor een puntje op Anderlecht, maar de Kerels waren na de wedstrijd toch erg ontgoocheld. KVK speelde een halfuur met een man meer, maar winnen zat er niet in. Trent Sainsbury scoorde een ongelukkige owngoal. Volgende week tegen Eupen is de 29-jarige Australische centrale verdediger er niet bij. Hij haalde Ashimeru foutief neer en pakte zo zijn vijfde gele kaart dit seizoen.

Met een 1-1-gelijkspel konden zowel Anderlecht en KV Kortrijk niet echt leven. Paars-wit moest gezien zijn status altijd de drie punten thuishouden en ook KVK had het gevoel dat er meer inzat. Benito Raman pakte namelijk op het uur een domme rode kaart. Hij deelde een kopstoot uit aan Faïz Selemani. “Voor de wedstrijd tekenden we voor een punt op Anderlecht, maar er zat veel meer in”, steekt Trent Sainsbury van wal. “Met een man meer wisten we dat er meer ruimte ging liggen, maar we moesten ook op onze hoede zijn, want ze hebben enkele erg goede spelers waarmee ze op de counter konden loeren.”

“We misten wat geduld vond ik, de laatste pass was vaak niet goed genoeg. We kregen wel enkele mogelijkheden, maar de afwerking was ook niet altijd top. We hebben Van Crombrugge niet genoeg werk gegeven. We schoten te vaak naast en over.”

Ongelukkige owngoal

Kortrijk kwam voor de rust op voorsprong via een kopbal van Gueye, maar net na de rust hingen de bordjes weer gelijk. Het was Sainsbury zelf, die de bal ongelukkig in eigen doel devieerde. “Het was inderdaad een dom tegendoelpunt”, weet Sainsbury. “De ontgoocheling in de kleedkamer was ook groot. Tuurlijk waren er ook heel wat positieve zaken en pak je een punt op Anderlecht, maar we speelden een halfuur met een man meer. We hadden de wedstrijd gewoon moeten winnen.”

De ambitie is groot bij KVK en de top acht is dan ook een doelstelling van de Kerels, met een puntje blijven ze wat hangen in het klassement en zien ze onder meer AA Gent naast zich komen. “Wedstrijden als deze, hadden we vorig seizoen verloren. Tuurlijk schieten we met een puntje niet veel op, maar volgende week gaan we opnieuw vol voor de drie punten.”

Het zal wel zonder Sainsbury moeten gebeuren, want hij pakte zijn vijfde gele kaart van het seizoen en moet een weekje brommen.

Lees ook: voetbal in 1A