Trent Sainsbury en KV Kortrijk hopen opnieuw met een overwinning aan te knopen: “We mogen Beerschot niet onderschatten”

2022 is voorlopig nog geen topjaar voor KV Kortrijk. De troepen van Karim Belhocine konden nog geen enkele keer juichen, maar volgens centrale verdediger Trent Sainsbury is er geen reden tot paniek. “Het klopt dat we dit jaar nog niet konden winnen, maar dat zegt niet alles”, weet de Australiër. “We speelden amper zes wedstrijden in 2022. De vele coronagevallen die we hadden en de ‘crazy game’ tegen Antwerp zijn natuurlijk verzachtende omstandigheden. Ik snap nog steeds niet waarom die wedstrijd doorging. We mochten onze nieuwe spelers niet gebruiken en dan waren er nog jongens die interlandverplichtingen hadden, waaronder mezelf. We konden dit jaar nog niet met onze sterkste ploeg spelen.”

Rode lantaarn Beerschot

Tegen hekkensluiter Beerschot moet KV Kortrijk dan ook winnen, willen ze blijven meedoen voor een plaatsje in de felbegeerde Europe play-offs. De Ratten hebben met Greg Vanderidt een nieuwe coach. De Argentijn Javier Torrente werd bedankt voor bewezen diensten. “We mogen Beerschot niet onderschatten”, gaat Sainsbury verder. “Thuis speelden we 1-1 gelijk, maar verdienden we meer. We leggen de laatste tijd goed voetbal op de mat, maar het ontbreekt ons aan efficiëntie. De top acht blijft ons doel en dat is zeker en vast nog mogelijk. Er moeten nog acht wedstrijden afgewerkt worden, dus er vallen nog heel wat punten te verdienen.”

Tegen STVV speelde Sainsbury naast Watanabe in het hart van de defensie, maar met Radovanovic lijkt de verdediging net iets stabieler. “Ik snap wat je wilt zeggen. Aleksandar (Radovanovic, red.) en ikzelf spelen als een tijdje samen. Watanabe leer ik net kennen, maar de tegendoelpunten tegen STVV waren persoonlijke fouten en lag niet aan de defensie.”

Einde contract

Sainsbury is aan een erg sterk seizoen bezig en is aan het einde van het seizoen einde contract. Voorlopig heeft hij nog niet beslist over zijn toekomst. “Er lopen gesprekken met Kortrijk, maar ik heb nog geen beslissing genomen. Mijn prestaties op het veld zijn nu het belangrijkste. Vorig jaar kwam ik niet veel in actie door blessures, maar ik vind dat ik dit seizoen op een hoog niveau acteer.”

Volledig scherm © Photo News