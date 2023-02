Trefzekere Ayrton Meersschaut (Massemen) maakt er vier tegen Winnik B: “Er stond nog een rekening open”

voetbal derde provinciale DBij KVV Massemen was Ayrton Meersschaut de man van het weekend. De 24-jarige spits scoorde vier keer in de 6-1-overwinning tegen Winnik B.

In derde provinciale D boekte KVV Massemen zaterdag een overtuigende overwinning. Het stuurde de jonkies van Winnik B met 6-1 naar huis. “Er stond nog een rekening open”, aldus Ayrton Meersschaut. “In de heenronde verloren we bij hen nog met 2-0, want het is zeker geen slechte ploeg. We zaten zaterdag meteen goed in de wedstrijd. We scoorden in de eerste minuut en stonden na een halfuur al 4-0 voor. Dan weet je dat je die match niet meer uit handen kan geven.”

Na zijn hattrick in de eerste helft duwde de spits er na de pauze een vierde bij. De man-in-vorm zit aan acht goals in zes wedstrijden. “Zaterdag was ik wel efficiënt, want behalve nog twee kleine kansjes ging alles binnen. Ik denk niet dat het me ooit al eerder is overkomen. Vier goals in één match is zeker leuk, maar eigenlijk zou ik er liever gewoon elke week eentje maken.”

36 goals in 43 wedstrijden

Sinds hij van eersteprovincialer Berlare naar Massemen kwam, scoorde Meersschaut liefst 36 keer in 43 wedstrijden. Naast het voetbalplezier vond de jonge spits ook de weg naar doel terug. “Enkele jaren geleden debuteerde ik in het eerste elftal van Jong Lede in derde amateur. Ik trok naar Berlare waar ik een goed eerste seizoen draaide, maar in het tweede uit de ploeg verdween. Daardoor amuseerde ik me niet meer en had ik eigenlijk weinig zin om nog te voetballen. Ik was al een paar keer door Massemen gecontacteerd en besloot die stap te zetten. Ik heb me dat zeker niet beklaagd en tekende onlangs al bij voor volgend seizoen.”

Te veel gelijke spelen

Dankzij de recente tien op twaalf deelt Massemen, afgelopen zomer gepromoveerd uit vierde provinciale, nu de vijfde plaats met Wichelen en Nederhasselt. De komende twee duels trekken Meersschaut en co naar Herzele-Ressegem, derde in de stand, vooraleer ze leider Sint-Antelinks ontvangen. “Nadat we vorig seizoen de eerste kampioen van Oost-Vlaanderen waren, begonnen we met voorzichtige ambities aan de competitie.”

“Het bestuur wilde meteen de top zes, wij als spelersgroep dachten aan de linkerkolom. We kenden veel ploegen nog niet en ontdekten dat het in het Aalsterse vooral om duels draait en er minder wordt gevoetbald. Zo speelden we al heel veel gelijk (zeven keer, red.), waardoor we lang niet naar onze waarde geklasseerd stonden. De laatste weken gaat het steeds beter en ook voor de komende matchen mogen we vertrouwen hebben.”

“We zitten in een goeie flow en bewezen tegen die ploegen al wat we kunnen. Op Sint-Antelinks gingen we nog met 2-4 winnen en thuis tegen Herzele-Ressegem speelden we 0-0 gelijk. We moeten van niemand schrik hebben. We kijken nog niet te ver vooruit, maar de tegenstand moet rekening houden met ons voor die vijfde plaats.”

