Treffen tussen Patro Eisden en THES levert geen doelpunten op: “Typische derbyuitslag met veel strijd, maar weinig doelkansen”

Trainer Stijn Stijnen zag zijn team met de juiste mentaliteit strijden. Maar in vergelijking met de andere thuiswedstrijden konden de aanvallers het bezoekende blok niet slopen.

Correcte uitslag

“Een doelpunt had de wedstrijd kunnen openbreken, maar dat zat er vandaag niet in”, gaf Stijnen toe. “Thes speelde met vijf spelers achterin en gaf weinig ruimte weg. Om die muur te breken, heb je een flits nodig. Die kwam er niet. De beste mogelijkheid was voor Sam Bruce die alleen op doel afging, maar Vermijl kon hem met een ultieme sliding stoppen. Voorin waren we niet scherp genoeg, dit in tegenstelling met de andere speeldagen. Dat moet je accepteren. Al bij al ben ik met dat puntje tevreden. Het is een correcte uitslag met een faire puntendeling. Omdat leider La Louvière in Heist met 3-1 de boot inging, naderen we tot op twee punten van de koploper en doen toch nog een goede zaak.”

Ook Eisdens kapitein Wouter Corstjens vond de puntendeling terecht. Al had hij ook op een zege gehoopt. “Het was een stevig, maar correct duel. Dit in tegenstelling tot de potige strijd in Luik van vorig week, die bijwijlen over de schreef ging. Defensief speelden we een prima wedstrijd. Met die vele vrijschoppen was het achterin steeds opletten. Tegen Thes hebben we het trouwens steeds moeilijk. Deze ploeg zie ik zeker in de top vijf eindigen. Vanaf nu kunnen we ons concentreren op de bekerwedstrijd tegen Brugge. Ik kijk er echt naar uit. Tegen de beste ploeg van het land hebben we niets te verliezen en kunnen we voluit gaan. En je weet nooit hoe een dubbeltje kan rollen, hé”, knipoogt Corstjens.

Gelijkspel niet gestolen

In het bezoekende troffen we een tevreden trainer Patrick Witters. Door de afwezigheid van het spitsenduo Bertaccini-Vacca moest de Thestrainer sleutelen aan zijn elftal. Zo werd Simon Bammens in de spits gedropt en Vermijl nam achterin Bammens plaats over. “Ik had zulk scenario voorspeld”, opende Witter de persbabbel. “Een derby levert heel wat strijd op, maar anderzijds wordt er ook weinig ruimte weggegeven. De brilscore is dan ook logisch. Defensief klopte ons plaatje. We hebben geknokt als leeuwen. Voorin hadden we ook enkele kansjes. Zo mikte Jeunen op de paal en Bammens kon net niet profiteren van een geloste bal van doelman Belin. Neen, we hebben die draw helemaal niet gesloten.”

Simon Bammens, die in de vuurlinie gestuurd werd, speelde een knappe wedstrijd. In de eerste kreeg hij van dichtbij een bal van Corstjens vlak op zijn neus. “Ik speelde met veel pijn verder, maar ik vrees dat mijn neus gebroken is”, vertelde de Maasmechelaar na afloop. “Ik heb voorin mijn best gedaan en stiekem hoopte ik bij één van de vele vrijschoppen voor de winning goal te tekenen. Dit lukte niet. Dit gelijkspel is echter meer dan verdiend”, aldus Bammens, die zich nadien meteen naar het ziekenhuis haastte.

P.Eisden: Belin, Dijkhuizen, Renson, Corstjens, Kroonen, Pietermaat, Verburgh, Ferber, Bounou (67' Valcke), Bamona, Sam Bruce.

Thes: Valkeneers, Vanaken, Vermijl, Coomans, De Jonghe, Hulsmans, Swinnen, Kerckhofs, Naqqadi, Jeunen, Bammens.

Geel: Sam Bruce, De Jonghe, Jeunen.