Transfertargets haken af, Togui mag vertrekken: diepe spits gezocht bij KV Mechelen

VELDRIJDEN PROFS Michael Vanthouren­hout moet op BK tevreden zijn met brons: “Na twee minuten waren mijn winstkan­sen al helemaal weg”

10 januari Had Michael Vanthourenhout zonder oponthoud in de openingsronde Wout van Aert kunnen volgen? Op het antwoord moeten we wachten tot de herkansing in 2024, want dan komt het BK veldrijden integraal terug naar in Meulebeke.