Trainster An Jacobs (FC Alken): “Sinds de promotie naar tweede nationale speelden we slechts drie wedstrijden. De meisjes missen het voetbal enorm”

Na een razendsnelle nek aan nek race met Esperanza Pelt, kroonde FC Alken zich vorig seizoen tot kampioen in de eerste provinciale van het Limburgs vrouwenvoetbal. De promotie naar tweede nationale leverde de Alkense meisjes nog niet veel speelvreugde op. Door het coronavirus werden maar drie competitiewedstrijden gespeeld. “De meisjes kijken echt uit naar de herstart van de competitie. Ze missen het voetbal enorm”, zegt trainster An Jacobs.

Hoe is de overstap van het provinciale naar het nationale voetbal verlopen, An?

“Vlotter dan ik verwacht had, zegt de Alkense trainster. “Je weet dat we vorig seizoen pas in de absolute slotfase over Pelt wipten en de de titel grepen. Het was even angstig vooruitblikken, maar onze gemotiveerde spelersgroep heeft die stap zonder problemen gezet. Enkel jammer dat dit nationaal avontuur tot hiertoe slechts drie wedstrijden duurde.”

Met vier punten uit drie wedstrijden vinden jullie momenteel een plaatsje in de veilige middenmoot?

“Om een waardeoordeel over de reeks te vellen is het nog te vroeg. Het doet me wel plezier dat we telkens de evenknie waren van onze tegenstanders. Tegen titelkandidaat Westerlo, met toch ex-Genkspeelsters Floor Caenen en Yenthe Kerckhofs in de basis, schoven we ongelukkig onderuit. Ik vond ons voetballend zelfs de betere ploeg. Tegen Standard hielden we gelijk tred en in Loyers gingen we met 3-7 winnen. Dat is bemoedigend.”

Jullie haalden in het tussenseizoen wel versterking binnen?

“We wilden in het nationaal voetbal geen eendagsvlieg zijn. Daarom was het belangrijk om op een goed mix samen te stellen met ervaring en jeugdig talent. Met keepster Chloë Bellavia, Nele Put en Jytte Dubois haalden we prima versterking binnen. De jongeren krijgen alle tijd om te groeien.”

De competitie ligt ondertussen twee maanden stil. Kregen de speelsters een trainingsschema mee?

“De meisjes bleven in die periode steeds actief. Ze zijn zelf ook bijzonder creatief op dat vlak. Zo houden ze via de Strava-app hun loopactiviteiten bij. Elke speelster kan zo de resultaten van iedereen volgen. Ze motiveren elkaar. Ik sta versteld van hun loopafstanden en hun schitterende tijden. Ook organiseerden ze een online-quiz. Het bevordert allemaal de groepssfeer. Maar ze missen het voetbal toch echt, hoor.”

Jijzelf speelde vroeger in eerste nationale bij Standard Elen en Standard Luik. Hoe bekijk je de prestaties van onze Red Flames?

“Schitterend wat ze presteren. Ik heb de wedstrijd tegen Zwitserland op televisie gevolgd en ben blij dat ze zich voor het EK plaatsten. Wist je dat ik Justien Odeurs en Davinia Vanmechelen nog onder mijn hoede had toen ik bij Sint-Truiden trainde? Mooi om volgen welke stappen voorwaarts dat ze zetten.”

Dit EK zou wel eens voor een nieuwe boost kunnen zorgen en veel jonge meisjes doen kiezen voor het vrouwenvoetbal? Telt de jeugdwerking van Alken veel meisjes?

“Alken telt een massa jeugdploegen, maar het aantal meisjes is toch beperkt. In de toekomst wil ik hier iets aan doen. Ik heb contact met een ploeg in het Antwerpse, die op een plezante manier techniektrainingen aanbiedt en jonge meisjes laat integreren in het jongensvoetbal.”

Hoe zie je de competitie in tweede nationale verder evolueren? Is een heropstart nog mogelijk?

“Normaal zouden we de trainingen vanaf 13 december mogen opstarten. Maar dit is ondertussen weer achterhaald. Ik hoop dat we tenminste één competitiehelft kunnen spelen. Als we dan in de middenmoot kunnen meedraaien, zou dat super zijn”, zegt An Jacobs.