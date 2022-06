Trainersstaf KV Oostende is compleet: Gino Caen keert terug, twee jeugdtrainers stromen door naar A-kern

Eerst de feiten: Gino Caen wordt assistent-coach, Korneel Deceuninck is de nieuwe fysiektrainer. Wesley Deschacht blijft op post als video-analyst, net als keepertrainer Eberhard Trautner. Zij zullen samen met hoofdcoach Yves Vanderhaeghe de eerste training van de voorbereiding leiden.

Met Gino Caen keert een bekend gezicht terug als assistent. Caen was eerder al aan de slag bij KVO toen hij tussen 2015 en 2017 assistent en fysiektrainer was onder Yves Vanderhaeghe. Daarna werkte hij bij Anderlecht en AA Gent, en afgelopen seizoen was hij actief bij Zulte-Waregem. “Voor mij is dit een terugkeer naar een ploeg waar ik altijd graag heb gewerkt en bovenal met een trainer waarmee mijn relatie altijd al top was”, onderstreept Gino Caen zelf.

Volledig scherm Gino Caen (tweede van links) en Yves Vanderhaeghe (rechts) werkten eerder al samen van 2015 tot 2017. © Photo News

Fysiektrainer Korneel Deceuninck zet dan weer de stap van de beloftenploeg naar de A-kern. Hij werkte eerder zes jaar als jeugdtrainer bij KV Kortrijk en was de afgelopen vijf jaar al aan het werk bij KV Oostende. “Ik heb een fantastische tijd gehad bij de jeugd en de U21 van trainer Kurt Bataille. Ik werkte in die hoedanigheid al samen met jongens als Siebe Wylin, Manuel Osifo, Mo Berte, Preben Stiers en Jordy Schelfhout, die allemaal al mochten proeven van het werk bij de A-kern. Voor mij is de overstap een mooie beloning voor mijn geleverde werk.”

Naast de nieuwe gezichten blijven ook twee trainers op post. De Duitse keepertrainer Eberhard Trautner is de enige overgeblevene uit het Alexander Blessin-tijdperk en Oostendenaar Wesley Deschacht ondertekende dan weer een contract als video-analist. Deschacht werkte eerder al bij de jeugdwerking, maar was ook vorig seizoen al aan de slag bij de A-kern. “Het was mijn droom om fulltime in het voetbal te werken. Die kwam uit toen ik eerst een contract kreeg bij de jeugd en vervolgens de staf van de A-kern mocht vervoegen. Dit vaste contract is daar nu een verderzetting van en een beloning voor mijn opofferingen.”

Volledig scherm Wesley Deschacht, die als hoofdtrainer ook naam maakte in het provinciale voetbal, blijft video-analist. © VDB

Trautner Eberhard bevestigt dat hij altijd al de intentie had om bij KVO te blijven. “Ik ben de enige Duitse trainer die hier actief blijft, maar toch heb ik nooit getwijfeld over een verlengd verblijf. Ik voel me hier goed, KVO is een mooie club en ik vind het nog altijd fantastisch om jonge doelmannen beter te kunnen maken.” In Duitsland klinkt de naam van Eberhard Trautner als een klok. Hij had doelmannen als Jens Lehmann en Timo Hildebrand onder z’n hoede.

