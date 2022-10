Trainersduo Nilis-Schoefs (Belisia) zet iedereen op scherp: “Roteren hoort er nu eenmaal bij”

Allicht zijn de mensen rond Belisia door afgelopen seizoen een beetje verwend. “We kregen dan nauwelijks met blessures of schorsingen af te rekenen en werkten haast twintig wedstrijden met dezelfde jongens af”, pareert T2 Jan Schoefs in een gezellige babbel de opmerkingen van enkele clubmedewerkers. “We hebben bovendien in het tussenseizoen gekozen voor versterking in de breedte. Het lijkt alsof niemand nog tevreden is, maar dat is niet zo. Roteren hoort er nu eenmaal bij in het voetbal van vandaag. Je maakt keuzes op basis van een aantal factoren. Dat kan de tegenstrever zijn, maar kan ook evengoed intern liggen. Soms is een speler misschien niet helemaal fit of zit hij in een mindere periode. Als je dan alternatieven hebt, moet je daar als coach in eer en geweten gebruik van kunnen maken. Meer valt hierover eigenlijk niet te zeggen, hoor. Een heel seizoen afwerken met dezelfde jongens, het was vorig jaar haast een wonder.”