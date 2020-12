Trainersduo blijft SK Eernegem trouw: “Zitten nog steeds op dezelfde lijn”

“Zodra het duidelijk werd dat het bestuur van SK Eernegem en wijzelf nog steeds op dezelfde lijn zitten, was deze verlengde samenwerking snel beklonken”, steekt Jens Constant van wal. “In deze tijd is het belangrijk om te weten of het financiële plaatje nog klopt, maar ik kreeg de garantie dat ik me hierover geen zorgen moet maken. Het is de bedoeling dat we volgend seizoen met grotendeels dezelfde kern zullen werken. Zes spelers hebben al aangekondigd om te blijven: daarbij doelman Brecht Vergracht en aanvoerder Kenny Vandekerckhove, maar ook Desimpel, Borguet, Dereere en Denolf. Er zullen er zeker nog volgen.”

Weinig perspectief

Voelt Constant zich in deze lockdown nog een echte voetbaltrainer? “Zelden”, geeft de oefenmeester toe. “De eerste weken na de stopzetting van de competitie probeer je wel een loopschema mee te geven en je spelers op te volgen, maar hoe langer deze onderbreking duurt, hoe moeilijker het wordt om gemotiveerd en geëngageerd te blijven. Via de sportapplicatie Strava en een Facebookgroep houden we elkaar wat in het oog, maar zonder perspectief lopen of fietsen houd je niet eeuwig vol. Voetballers willen vooral met een bal op het veld staan. We kregen dan wel te horen dat we vanaf 15 januari opnieuw in groep mogen trainen, maar eigenlijk geloven er maar weinig spelers, mezelf incluis, dat er op die datum al versoepelingen komen.”

Goede start

Eernegem startte niet onaardig aan het seizoen, met elf punten uit vijf wedstrijden, wat resulteert in een huidige tweede plaats, op één puntje van leider Koekelare. “Zoals het er nu uitziet hebben we nog tien wedstrijden te gaan”, vervolgt de coach. “Ik heb niets aan te merken op de oplossing om slechts een half seizoen, zonder eindronde, af te werken, want zo krijgt elke club een eerlijke kans om zich te bewijzen. Hopelijk volgt er snel bevestiging dat we met deze formule het seizoen kunnen afsluiten”, besluit Constant.

