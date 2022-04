Trainer Yves Beckers (Schoonbeek-Beverst): “Als Torpedo Hasselt niet wint en wij wel, promoveren we zondag naar derde nationale”

Indien komend weekend alle kaarten goed vallen, kan Schoonbeek-Beverst zondag zeker zijn van een ticket naar derde nationale. En dat zonder kampioen te spelen. Raar maar waar. In eerste provinciale is sinds dit seizoen een regionale licentie vereist om te mogen promoveren en/of om deel te nemen aan de interprovinciale eindronde. Omdat huidig leider Achel geen licentie aanvroeg, kan de club mogelijk wel kampioen spelen, maar niet promoveren. Zondagmiddag staan deze nummers één en twee uit de rangschikking in een rechtstreeks duel tegenover elkaar staan. Het zal storm lopen in Schoonbeek.

In de klassering telt Achel één puntje meer dan de Bilzerse concurrent. Maar het team van trainer Yves Beckers heeft wel nog een wedstrijd in te halen. Voor het kampioenschap kan het dus nog alle kanten uit. Schoonbeek-Beverst-trainer Yves Beckers kiest in eerste instantie de promotie boven de titel. “De club wil dol graag naar derde nationale. Dat was en blijft ons hoofddoel”, zegt Yves Beckers. “Maar als we daarbij nadien ook nog de titel kunnen pakken, laten we die zeker niet liggen.”

Schoonbeek-Beverst kan zondag promotie pakken

“Het klinkt allemaal wat ingewikkeld, maar toch is het reglement duidelijk”, geeft Beckers meer uitleg. “Indien de kampioen geen licentie heeft, dan promoveert de hoogst gerangschikte club met een een licentie. Maar die moet wel in de top vijf staan. In onze provincie verkregen enkel Schoonbeek-Beverst, Torpedo Hasselt, Zonhoven United, Eksel en Zepperen-Brustem een licentie. Omdat huidig leider Achel niet kan promoveren, maken wij en Torpedo Hasselt de beste kans kans om die stap naar derde nationale te zetten. Wij tellen in de klassering 52 punten en Torpedo 44 punten. Als Torpedo niet wint in Alken en wij winnen de topper tegen Achel, dan zijn we zeker van promotie naar derde. Torpedo kan ons dan niet meer bijbenen, maar is als tweede periodekampioen wel al zeker van deelname aan de interprovinciale eindronde. Of we daarna nog voor de titel gaan meestrijden? Natuurlijk. Maar alles op zijn tijd. Laten we het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is”, blijft de Schoonbeek-Beverst trainer voorzichtig.

Achel wordt een moeilijke klip

Met Achel treffen jullie zondag een sterke tegenstander. Het team van Jan Van Hout is aan een onwaarschijnlijke reeks van tien winwedstrijden op rij bezig en wil absoluut de titel vieren. “Als je tien wedstrijden ongeslagen bent en 30 op 30 pakt, dan kun je inderdaad spreken over een topploeg. Jan Van Hout kneedde een prima geheel, dat in elke linie sterk bezet is. Het wordt ongetwijfeld een duel op het scherp van de snee dat alle kanten uit kan. Meer dan waarschijnlijk zullen details over winst of verlies beslissen. In de heenwedstrijd speelden we er 2-2 gelijk en was het ook een thriller. Voor de supporters wordt het alvast een wedstrijd om naar uit te kijken. Het zal zondag volle bak zijn in Schoonbeek en hopelijk trekken we aan het langste eind”, knipoogt Yves Beckers.