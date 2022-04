Trainer Yannick Digneffe (Diepenbeek): “Druk om te promoveren hield ons niet van de titel”

voetbal derde provinciale aMet een uitgesproken 0-7-zege op het terrein van Dilsen-Stokkem, kroonde Diepenbeek A zich zondag tot kampioen in derde provinciale A. Wat volgde was een immense ontlading bij spelers, bestuur en achterban. Meteen na afloop was er ook dat pakkende moment, toen het team de titel opdroeg aan Lauren Baerts. Hun makker die vorig jaar in augustus de strijd tegen een ongeneeslijke ziekte verloor, maar duidelijk door zijn maats niet vergeten is.

Met zes zeges op rij begon Diepenbeek succesvol aan deze campagne, hetgeen centrumverdediger Martijn Hansen al vroeg op het seizoen met ons vaststelde. “Wij hebben de start alvast niet gemist”, meldde de sterkhouder achterin, al wilde hij dan al waarschuwen om niet te vroeg victorie te kraaien. Zijn coach Yannick Digneffe, zag wat graag alle aandacht gericht op concurrent KMR Biesen, dat door velen vooraf als de uitgesproken titelkandidaat naar voor geschoven werd. “Wij waren inderdaad niet dé titelkandidaat, al was binnen de club de uitgesproken wens om te promoveren er niet minder om. De druk lag evenwel bij andere teams, zodat wij rustig aan dit seizoen konden beginnen. Wanneer de resultaten dan volgden, weet je je ook verzekerd van een goede groepsgeest en dat is gedurende deze campagne ook wel gebleken. Drie opeenvolgende nederlagen na Nieuwjaar zorgden even voor vertwijfeling, maar uiteindelijk hebben we dit als groep aangepakt.”

“Wat de toekomst brengt, is uiteraard koffiedik kijken, maar ik acht ons alleszins gewapend om in tweede provinciale aan de slag te gaan. Van deze kern zoekt niemand andere oorden op en met de aankopen die we tot dusver als gerealiseerd hebben, moeten we in de breedte alleszins nog sterker zijn”, blikt de 31-jarige Digneffe ook al meteen vooruit.

Of Diepenbeek volgend seizoen op de nieuwe locatie aan de Warandestraat aan de slag kan gaan, is nog geen vaststaand feit. “Zoals iedereen hebben ook wij af te rekenen met de lange levertijden en de schaarste aan bepaalde producten. Onze ruwbouw staat er al en de volgende weken zouden werken aan dak, panelen en electriciteit worden uitgevoerd. Afwachten dus maar of het tegen september ook allemaal gerealiseerd kan worden”, stelt voorzitter Yves Peeters.

Lees ook: meer provinciaal voetbal