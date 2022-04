Trainer Wouter Hias en KVK Tienen zien vroegtijdige redding nog door de vingers glippen na late tegengoal: “Twee opdoffers op enkele minuten tijd”

“Tja, dat waren twee opdoffers op korte tijd, dat kan ik je wel vertellen”, blikt trainer Hias terug. “We waren uiteraard perfect op de hoogte van wat er in Boom gebeurde. En daar was het effectief op het allerlaatste moment dat ze nog die 2-1 lukten, aangezien er nadien geloof ik niet meer afgetrapt werd. Voor ons maakt dat natuurlijk een wereld van verschil. In plaats van het behoud te kunnen vieren, moeten we nu nog vol aan de bak tegen topploeg Patro Eisden. Je kan veel scenario’s bedenken voor volgend weekend, maar het belangrijkste voor mij is dat we met een punt altijd gered zijn. Rupel Boom telt nog altijd een achterstand van twee punten en moet dus sowieso gaan winnen in La Louvière. En dan is er nog Francs Borains dat momenteel evenveel punten telt en niet meer in actie hoeft te komen.”

Vol voor het behoud

“Hoeveel vertrouwen ik heb in een goede afloop? Het volste vertrouwen, als ik zie ook welk parkoers we de voorbije weken met z’n allen afgelegd hebben”, klinkt het strijdvaardig. “Hadden we heel het seizoen lang meer dan de helft van de punten gepakt zoals nu, dan waren we dicht bij de top vijf geëindigd. Maar goed, gedane zaken nemen geen keer. Ik verwijt de jongens helemaal niets, want ze leggen er iedere week hun kop voor. En dat gaan ze zonder twijfel ook komende zaterdag in eigen huis doen. Of we dan voor de winst zullen gaan? We gaan vol voor dat behoud, dat staat vast. (lachje) De jongens beseffen maar al te goed wat er dan op het spel staat, dus we gaan zeker geen extra druk meer leggen de komende dagen.”

Onder controle

Tot slot toch nog kort even nakaarten over de wedstrijd in Thes, waar Tienen vijf minuten voor affluiten een voorsprong verspeelde. “Na die penaltytreffer leken we de match onder controle te hebben, al gooide de thuisploeg met twee wissels bij de rust nog alles in de strijd om gelijk te maken”, zegt Wouter Hias daarover. “Niet dat ik Thes dat kwalijk neem, want in hun plaats hadden we net hetzelfde gedaan. In de slotfase ging er dan nog een verdediger mee voorin postvatten en nam de druk op onze defensie alleen maar toe. Daarvoor hadden ook wij wel enkele kansjes om de voorsprong verder uit te diepen, alleen gingen we daar misschien net niet volwassen genoeg mee om.”

