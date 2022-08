Trainer Vincent Euvrard waarschuwt ruim één week voor competitiestart: “We zullen nog niet klaar zijn”

Vincent Euvrard is niet meteen een trainer die zich indekt of excuses inroept als hij niet (meteen) krijgt wat hij nodig heeft om de ambities van de club te kunnen waarmaken. Wat hij wel weet, en hij niet alleen, is dat de huidige kern ontoereikend is om te kunnen meestrijden voor de titel. Dat heeft de wedstrijd tegen ADO Den Haag vorige week overduidelijk aangetoond. De Nederlandse club komt in haar land ook op het tweede niveau uit, maar speelde tegen RWDM twee niveaus hoger.

“Die 5-0-nederlaag heeft een aantal pijnpunten blootgelegd en geeft aan dat het bij ons nog niet op wieltjes loopt. Ik moet toegeven dat we nog niet helemaal klaar zijn voor de competitiestart. Dat is geen verwijt, maar een vaststelling. De ene wedstrijd is natuurlijk de andere niet, maar los van die wedstrijd tegen ADO heb ik altijd gezegd dat we nog zeker vier serieuze versterkingen moeten halen om te kunnen meestrijden voor de oppergaai. Die versterkingen laten langer op zich wachten dan we zelf hadden durven denken, maar bepaalde zaken heb je nu eenmaal niet zelf in de hand. En er zijn natuurlijk grenzen wat het financiële betreft. Ik weet wel dat voorzitter Dailly en sportief directeur Gorius keihard werken om bepaalde dossiers af te ronden.”

Het grote probleem van RWDM is een gebrek aan cohesie in het spel. “Dat is niet helemaal onlogisch. Vergeet niet dat er tijdens de deze mercato (al) twaalf spelers de club hebben verlaten. Het smeden van een nieuwe ploeg vraagt nu eenmaal tijd. Bovendien ontbreekt het bij bepaalde jongens aan de nodige frisheid, wat dan weer te maken kan hebben met de zware voorbereiding. Hopelijk plukken we daar later de nodige vruchten van. ”

Na een trip op Virton volgt er de eerste thuismatch, de derby tegen Dender. “De kans is reëel dat we tegen die twee ploegen zullen spelen met de jongens waarover we nu beschikken. Hopelijk kan ik tegen 20 augustus over een meer gestoffeerde en completere kern beschikken, want ik heb meer stabiliteit nodig in deze ploeg. Bovendien wil ik ook over meer wisselmogelijkheden kunnen beschikken om de concurrentie en scherpte er in te houden.”

Oefenmatch tegen AS Nancy

Zaterdagavond speelt RWDM een oefenwedstrijd tegen AS Nancy, de ex-ploeg van Biron. Nancy is vorig seizoen gedegradeerd uit de Franse Ligue 2, maar heeft de ambitie om zo snel mogelijk weer te promoveren. Nangis, ex-RWDM, moet die ambitie mee helpen realiseren.

