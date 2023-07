Trainer Vincent Euvrard (RWDM) werkt goed samen met nieuw management: “We maken stappen”

Futsal TOPTRANS­FER. RSCA Futsal trekt Europees kampioen Cainan aan: “Ook met Anderlecht wil ik winnen”

RSCA Futsal won in eigen land de dubbel en behaalde de Final Four in de Champions League. Ondanks dit ongekende succes ziet het ernaar uit dat de ploeg er volgend seizoen anders zal uitzien. Met Cainan de Matos – kortweg Cainan (33) – werd een eerste toptransfer verricht. De Italiaanse Braziliaan komt over van Europees kampioen Palma.