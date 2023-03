Trainer Vincent Euvrard (RWDM) waarschuwt voor voorbarig optimisme: “Beveren weet ook dat het moet winnen om titelkansen gaaf te houden”

“Rekenen en tellen is niet aan mij besteed”, waarschuwt de Molenbeekse coach voor voorbarig optimisme. “Laat ons het vel van de beer dus niet verkopen voor hij geschoten is. Ik focus me alleen op de volgende wedstrijd die ik wil winnen. Of we nu thuis spelen of niet, ik wil die drie punten. Indien we slechts één punt pakken, dan is dat zeker geen drama, want dan blijft de kloof identiek: zes punten. Ik ga echter niet spelen voor dat ene punt, want dan riskeer je te verliezen en heb je helemaal niets. Integendeel, dan komt uw grootste titelconcurrent tot op drie punten en ligt de strijd weer helemaal open.”