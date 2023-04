Trainer Vincent Euvrard (RWDM) voor de trip naar Lierse: “Statistieken zeggen niet altijd alles”

voetbal challenger pro leagueRWDM staat op 270 minuten van een terugkeer naar de hoogste voetbalklasse in België. Als de ploeg van voorzitter Thierry Dilly haar drie resterende wedstrijden wint, dan doen de resultaten van concurrent Beveren er niet meer toe. “Ik kijk niet verder dan de volgende match en dat is Lierse”, waarschuwt trainer Vincent Euvrard voor te voorbarig optimisme.

De Brusselse club kreeg deze week alvast positief nieuws van de licentiecommissie, want de ploeg van de Amerikaanse meerderheidsaandeelhouder John Textor slaagde in de eerste zit voor haar licentie voor 1A. Dat is dus een zorg minder.

Met Beerschot en Beveren heeft RWDM op papier zijn moeilijkste tegenstanders gehad in de promotion play-offs. Tegen Beerschot pakte RWDM vier op zes, tegen Beveren slechts één op zes. Een vijf op twaalf is een buis. Maar dat zal trainer Vincent Euvrard worst wezen als zijn ploeg straks met de oppergaai gaat lopen.

“In die duels hadden we gerust vier punten meer kunnen gepakt hebben. Zowel op Beerschot (1-1) als thuis tegen Beveren (1-1) hadden we op basis van onze kansen altijd moeten winnen. De resultaten mogen dan wel tegengevallen zijn in die duels, het spel was dat zeker niet.”

Zaterdagavond maakt RWDM de verplaatsing naar het Lisp. De statistieken spreken alvast in het voordeel van de Brusselaars, want ze wonnen de drie tot dusver onderling afgewerkte duels.

“Statistieken zeggen iets, maar lang niet alles. Het is niet omdat we de vorige drie duels hebben gewonnen, dat we ook deze zomaar gaan winnen. Elke wedstrijd is immers anders. Lierse zal zijn vel duur verkopen en met een groot hart spelen voor zijn publiek. Lierse is een ploeg die makkelijk scoort, we zullen dus waakzaam moeten zijn”, stipt Euvrard aan.

Jake O’Brien, een echte krijger

RWDM mag alvast rekenen op zijn trouwe aanhang op het Lisp. Vanuit verschillende supportersclubs worden liefst vijf autobussen ingelegd. Voorts zal trainer Euvrard ook een beroep kunnen doen op Jake O’Brien, die tegen Beveren een dubbele breuk in het aangezicht opliep. In een duel met Barry brak hij zijn neus en jukbeen.

“Jake zal met een masker spelen. Hij is een echte krijger. Met de steun van onze fans moeten we die drie punten pakken.”

Lees ook: meer voetbal in de CPL