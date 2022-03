Trainer Vincent Euvrard (RWDM) tevreden met punt op Lommel: “Doelman Defourny was outstanding”

voetbal 1BOndanks een tiende clean sheet voor doelman Théo Defourny moest RWDM zich tevreden stellen met een puntendeling na een scoreloos gelijkspel tegen Lommel SK. De Brusselse club mocht vooral zijn doelman Defourny bedanken, want die toonde zich opnieuw een betrouwbaar sluitstuk. Door het gelijke spel van Waasland-Beveren op Deinze (3-3) behoudt RWDM zijn kloof van vijf punten op de Wase club.

In vergelijking met de wedstrijd op Moeskroen, waar met matig voetbal de volle buit werd gepakt, voerde trainer Vincent Euvrard liefst drie wissels door. Gécé, Sankhon (ziek) en El Ouahdi (ziek) werden in de basis vervangen door Aboubakar, De Camargo en Libert.

RWDM nam een blitzstart en ging meteen druk zetten op de helft van de tegenstander. Na twintig minuten had de Brusselse club liefst 67 procent van het balbezit opgeëist. Na een halfuur was het vet van de soep en kwam Lommel in twee minuten tijd liefst drie keer serieus dreigen. Een schot van Saito zoefde net naast de paal buien en Smeets zag twee pogingen gepareerd worden door doelman Defourny.

Ook tien minuten na de rust moest Defourny al zijn kunnen tonen op een poging van De Rosa op een dieptepass van Smeets. Pas halfweg kon RWDM gevaarlijk zijn via Ruyssen, maar hij knalde de bal na een hoekschop hoog over doel. Met nog ruim een kwartier te gaan hield Defourny nogmaals Smeets van een quasi gemaakt doelpunt. Kort daarna waren Rommens en Nangis (deklat) kort bij een Brussels doelpunt. In de slotseconden van de toegevoegde tijd liet Belghali de kans liggen om Lommel de drie punten te schenken.

“Dit gelijkspel in een billijk resultaat, maar een 2-2 zou logischer geweest zijn. Beide ploegen hebben immers voldoende scorekansen gekregen, maar de doelmannen toonden zich oppermachtig. Zeker de onze. Sankhon en El Ouahdi waren er niet bij omdat ze zich niet lekker voelden wegens een grieperig gevoel. Gisteren, zondag, hebben zes jongens zich afgemeld met dezelfde ziekteverschijnselen. Bovendien moest ik De Camargo wegens knieperikelen uit voorzorg afhalen bij de rust. Het zijn allemaal zaken die niet in ons voordeel spelen, maar die ik niet als excuses wil inroepen. Ik heb in mijn brede kern immers voldoende goede alternatieven”, geeft Euvrard aan.

Virton

Komende zondag krijgt RWDM het bezoek van Virton. “Dan moeten we opnieuw met de zege aanknopen, maar dat wordt zeker geen gezondheidswandeling, met de zege van de rode lantaarn tegen leider Westerlo indachtig. We zullen allemaal top moeten zijn. In deze reeks kan iedereen van iedereen winnen.”

Lommel SK: De Busser, Belghali, Lemoine, Wuytens, Kis, Pierrot, Henkens, Smeets, Saito (76’ Agyepong), Rosa (86’ Anello), Cauê.

RWDM: Defourny, Libert, Ruyssen, Le Joncour, Vorogovski (76’ Mpati, Keita, Rommens; Nangis, Ephestion (46’ Nzuzi), Claes (76’ Hazard), De Camargo (46’ Togui).

Geel: Keita, Le Joncour, Rommens.

Lees ook: meer voetbal in 1B